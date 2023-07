†

DR. JOSÉ ALBERTO RAÚL LERTORA LUBARY

Q.E.P.D.

Falleció el 01/07/2003. Querido Gringo. ¡Veinte años de tu partida, que a pesar de los esfuerzos para retenerte; incluso internándome contigo los 2 últimos meses de vida, pero no lo logramos. Un helado vacío me paralizo, momentáneamente, aunque después supe que era el fin del sufrimiento. Casi 40 años caminamos juntos, amalgamados con similares principios y valores, con una férrea amistad, que me permitió ingresar a tu hogar liderados por Tino y Kiki; tiernos, generosos, auténticos y serviciales, que me llevo a amarlos; junto a “Jota” brillante alumno, 1° en todos los niveles de enseñanzas, culminando como Médico Cirujano y Doctor en Farmacología que lo transportaron a E.E.U.U. inmediatamente, excelente profesor en renombradas universidades por más de 50 años y aún continua prestigiosamente. También conocí a tus hermanos menores, Carlitos y María Inés, ambos Abogados, a quienes mucho los traté, siendo dignos integrantes de mi familia correntina. Te elegí como padrino de Batuka, mi único hijo, y no nos equivocamos siempre estas en nuestras charlas, con recuerdos profundos e imperecederos; por lo que podemos decir: vives aún con nosotros, comentándole a mi nieto quién fuera “El Gringo Lértora”, cuya existencia conforman nuestras vivencias imborrables. ¡Hasta siempre amigazo! Carmen, Alfredo Villegas Contte, Batuka e Ignacio Villegas. c/957