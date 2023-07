Se sorteo el oficial de primera y ascenso de la Asociación de la Ciudad de Corrientes

En la sede de la Asociación de Básquetbol de la ciudad de Corrientes (Abcc), y con la presencia del presidente de la entidad, Alfredo Wenk, se llevó a cabo los sorteos de los Torneos de 1° División Oficial Mayores 2023 y Divisional Ascenso Mayores 2023. Ambos certámenes están previsto que den inicio el 4 de agosto.

En el circulo superior compiten un total de ocho equipos que jugarán todos contra todos a dos ruedas por puntos, luego de lo cual el que finalice en la primera ubicación se consagrará campeón de la Copa “Jorge Desagastizabal”.

En la siguiente instancia, quienes hayan finalizado 1° al 4° disputarán el Final Four donde se pondrá en juego la Copa “Municipalidad de Corrientes” para consagrar al campeón de la temporada 2023. En tanto quienes ocupen los puestos 7° y 8° descenderán a la Divisional Ascenso 2024.

La primera fecha de la A tiene previstos estos choques: Deportivo Juventus vs Básquetbol Córdoba, Regatas vs. San Martín, Atlético Pingüinos vs Hércules, El Tala vs Don Bosco.

Ascenso

En el ascenso competirán un total de cuatro equipos, que jugarán todos contra todos por puntos a tres rondas. Finalizado se posicionarán y disputarán las semifinales al mejor de tres juegos 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Los ganadores disputarán las finales también al mejor de tres juegos donde se pondrá en juego la Copa “Fabian Sosa” y además habrán obtenido el Ascenso al Oficial 2024.

La primera fecha del Ascenso, prevé los siguientes cotejos: Malvinas 1536 Viviendas vs Atlético Alvear y Deportivo Colón vs Sportivo Corrientes.