“La diferencia entre Larreta y el Gobierno nacional es que ellos son chantas e inútiles”

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exdiputado nacional, Waldo Wolff, visitó ayer Corrientes en el marco de la campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto. Tras la reunión que mantuvo con integrantes de la Federación Empresarial de Corrientes, el funcionario porteño dialogó con El Litoral.

“El Gobierno nacional pretende señalarnos como los ajustadores, pero está claro que el ajuste ya está hecho. Primero que los conservadores son ellos, cada vez son más ricos los que gobiernan y cada vez hay más pobres. Me hace acordar mucho a los gobiernos conservadores de la década del 30, incluso ante la Ley Sáenz Peña, los patrones con los peones. Nosotros somos la transformación: la Ciudad de Buenos Aires lo demuestra. El ajuste ya está hecho, nosotros venimos a arreglar el desbarajuste que ha hecho el kirchnerismo. Somos defensores de la libertad, de la libre expresión, pero también somos cultores de la autocrítica y de la vergüenza. Creo que el kirchnerismo lo mínimo que debería hacer es llamarse a silencio. Tienen un candidato a presidente como Sergio Massa que hace un año está y tenemos una inflación anual del 114%. (Agustín) Rossi fue, antes de ser jefe de Gabinete, director de la AFI y se le metió un avión venezolano manejado por un iraní”. lanzó

—¿Le preocupa la interna en Juntos por el Cambio?

—No, para nada. Hoy me preocupa contarle a la gente por qué Horacio Rodríguez Larreta es quien mejor puede gobernar la Argentina que viene. Vamos a cumplir 40 años de democracia y hago una autocrítica. Decimos que queremos democracia pero no discutamos; queremos una interna, pero no tanto. Y la verdad es que siempre es bueno marcar los excesos de la interna como un defecto, pero prefiero un exceso de interna y no un defecto de dedocracia como pasa en el kirchnerismo, donde lo que dice Cristina se hace. Hay competencia y va a tener que elegir la gente.

Quiero que gobierne Horacio Rodríguez Larreta porque Horacio es un hombre que tiene una visión distinta. Nuestro espacio ha crecido incorporando sectores. Estamos desplazando al kirchnerismo y la única manera de salir del populismo es juntándose para bancarse los momentos difíciles en este cambio de proyecto que tenemos. Eso es lo que propone Horacio, eso es lo que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta vs Bullrich

“Creemos que tienen una diferencia de visión. Patricia, a quien le tengo el mayor de los respetos, te dice que es la fuerza del cambio. Nosotros creemos que la fuerza es solo una de las columnas en las cuales descansa el cambio. No es todo. Moderación, templanza, experiencia, equipo, conocimiento, trayectoria y fuerza, todo eso es el cambio. Horacio tiene todo eso. Entonces, creemos que la gran diferencia es que Horacio tiene esta visión de que se necesita lograr todos los consensos posibles para enfrentar al kirchnerismo.

Y además, Larreta no cree en el conflicto como el primer recurso para hacer política. Patricia te dice 'conmigo esto no pasa más', Y todos queremos que no pase más. Ahora, la represión como herramienta para restablecer el orden, que está establecida en los códigos penales de la Constitución, es una instancia, pero para nosotros es la última, no es la primera”.

“Hay toda una serie de cuestiones vinculadas a un trabajo político, y nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros hemos cambiado la educación en la ciudad de Buenos Aires. Hemos absorbido la Policía de la Ciudad, que hoy es la mejor equipada de Argentina, la mejor formada, la mejor instruida, y logramos tener la capital más segura de América Latina. Así que entendemos que Horacio tiene una enorme trayectoria: 8 años como jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, 8 años como jefe de Gobierno. Una ciudad que ha hecho una transformación enorme, que no tiene nada que envidiar a las principales del mundo”.

“La experiencia en el Estado y en la gestión es fundamental. No tengo nada malo para decirte de Patricia, pero nosotros creemos que ella es una persona que no tiene los atributos que se necesitan, por sobre todas las cosas esta visión de que hay que ampliar los consensos, que los resultados que vienen ocurriendo a lo largo del país nos están dando la razón.

—¿Qué opinión le merece el gobierno de Alberto Fernández?

—Eso tiene que ver con la diferencia con Larreta. Ellos son chantas, un hombre que no se preparó para ser presidente, que un día Cristina lo puso, que no tenía un proyecto. Además de que, bueno, en su hombre de una catadura moral opuesta a la mía. Puso un vacunatorio VIP. Mientras estábamos encerrados en nuestras casas, él hacía fiestas en Olivos. Este es un gobierno de chantas, de incapaces. Y ahora tenemos un candidato a presidente chanta. Es el único país del mundo que propone un candidato a presidente que tiene 114% de inflación, y además no es ministro de Economía”.