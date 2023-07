Colombi apoya a la fórmula de Larreta y Morales “porque saben lo que hacen”

El exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi manifestó su apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio, integrada por el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Aseguró que el binomio le da mayor garantía porque “saben lo que hacen”. Destacó que el modelo de alianzas de Corrientes se tienen que imitar y el rol del radicalismo dentro de la alianza. “A nosotros nos están subestimando muchísimo. Pero que no nos tiren abajo, porque se pueden llevar una sorpresa”, advirtió.

Ante las elecciones Primarias y la interna entre la fórmulas del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y la titular del PRO, Patricia Bullrich y ex diputado Nacional Luis Petri, Colombi en diálogo con Radio Lt7 señaló que “indudablemente que las candidaturas y sobre todo en Juntos por el Cambio ha alcanzado un signo de tensión bastante fuerte, me parece que tendría que manejarse de una manera diferente porque la sociedad está esperando otra cosa. Pero es cierto que cuando hay dos candidatos y la puja es muy pareja ocurren estas situaciones”

“Lo importante es ver que dice cada uno y desde mi punto de vista creo que al ser Gerardo Morales parte de la fórmula con Larreta a mi personalmente me da mayor garantía de federalismo de defensa de las economías regionales, de mayor compromiso con provincias como la nuestra, de una visión de gobierno”, dijo Colombi. “Porque han administrado uno la ciudad de Buenos Aires y otro la provincia de Jujuy, asi que saben y en ese sentido hablar de coparticipación, federalismo, de desarrollo, de economías regionales, del cepo, de las retenciones y demás representa mucho mejor la fórmula donde es participe Gerardo Morales”, agregó.

Sobre la conformación de la fórmula presidencial de Larreta y el rol del radicalismo dijo que “nosotros no queremos repetir la historia del pasado, queremos alianza para gobernar. En esa integración de fórmula creo que garantiza todo lo que estoy diciendo mucho más la conducta, la actitud, el pensamiento de Morales que otro candidato. Eso es lo que también está en juego y ojalá la ciudadanía entienda que el futuro del país pasa por gente que tiene la experiencia de administración, de lo que es economía, de desarrollo, de economías regionales, de producción, de trabajo”.

En esa línea dijo que “el autoritarismo no es autoridad y en este país si no se tiene mayoría en el Congreso de la Nación no se gobierna”

“Creo que la mayoría del partido radical a nivel nacional tiene una posición determinada pero hablando de ganar elecciones y poder gobernar”, aseveró.

“Corrientes es algo que hay que imitar, no se puede dejar de lado a sectores políticos y sociales que tienen una visión positiva que han demostrado cosas buenas en su accionar porque el país los necesita”, agregó.

“Con garrotes y palos no se lleva adelante una gestión de gobierno”, dijo seguidamente pero aclarando que no se está refiriendo a las propuestas de Bullrich. “Que cada uno interprete como quiera interpretar”, señaló a continuación insistiendo que él está hablando de “su visión de gobierno”.

“No se cuantos puntos tienen los dos candidatos, pero calculo y de acuerdo a lo que dicen son 32 o 34, pero la mitad de esos puntos lo aporta el radicalismo. A mi que no me vengan con cuentos o con versos , la mitad lo aportamos nosotros por experiencia por gestión, por hombres o mujeres. La mitad de ese porcentaje lo aporta el radicalismo, lo que pasa es que hay candidatos que están instalados hace rato, el establishment, el círculo rojo, los medios, así como Milei (por el diputado Nacional y precandidato a Presidente de la Nación) que tiene su influencia, su incidencia y nos tiran abajo.

“No nos menoscaben porque nosotros tenemos presencia en varias provincias, las gestiones en todas esas provincias son muy buenas Corrientes, Mendoza, Jujuy. Tenemos más de 500 intendencias que son muy buenas. Pero que no nos tiren abajo, porque se pueden llevar una sorpresa”.

Consultado sobre qué le falta a la UCR para poder encabezar una fórmula presidencial, Colombi dijo que “tener la visión de que podemos ser gobierno, de que tenemos que posicionarnos en estas elecciones, tratar de ganar más provincias, la Capital Federal y juntos pensar, que si estamos unidos podemos ser gobierno dentro de cuatro años”.