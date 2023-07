La Murga festeja sus 30 años en Goya y prepara un tour murgero

La Murga cumple 3 décadas de rock y para festejarlo organizó un concierto en el en el Teatro Municipal Solari, de Goya. La celebración será el 15 de julio, y la localidad elegida es la misma donde hace 30 años estos músicos dieron su primer recital. Desde la organización confirmaron que desde Corrientes Capital saldrá un tour murguero que incluirá pasajes de ida y vuelta y entradas.

Durante los últimos 30 años, La Murga recorrió más de 600 escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, convirtiéndose en la banda pionera del rock del Nordeste argentino y una de las más convocantes de la región.

Todo comenzó en el año 1993 y hoy, a tres décadas de aquellos primeros pasos, La Murga no sólo se consolida como una banda popular correntina, sino que también lo hace llevando como bandera canciones propias con gran pertenencia social.

Con más de 120 temas y 15 discos inscriptos en Sadaic, Aadi, marca y logo en Inpi, el grupo correntino trazó un camino y hoy todo su material, tanto de audio como visual, se encuentra también en redes sociales, en su canal de YouTube oficial y en Spotify.

Estos números y esta trayectoria no son un dato menor. No es algo que cualquier banda que haya nacido en una localidad del interior del interior pueda decir y por lo tanto no es poco a pesar de que para ellos “Treinta años no son nada”.

El festejo será el 15 de julio en un el Teatro Municipal Solari, lugar icónico de Goya, ciudad natal de la banda.

Desde la organización confirmaron que se está preparando un tour murguero con una combi (pasaje y show incluido) que les permitirá a los fanáticos de la capital correntina y alrededores formar parte del festejo.

Desde el 1 de julio se pueden adquirir las entradas del show en Que sea Rock (Carlos Pellegrini 1501) y en boletería del Teatro Solari en Goya.

Tour Murguero

El día del show partirá una combi desde Corrientes capital hacia Goya. Los que deseen formar parte del tour podrán hacerlo abonando 15 mil pesos.

El tour incluye: viaje ida y vuelta + entrada + 1 consumición. La venta del combo continúa a través del Instagram de la banda @lamurgactes y a través del teléfono, 3794-405-580 (Sebastián).

(VAE)