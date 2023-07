Salom: “Ganar nos pone contentos y nos da mucha fuerza anímica”

Rubén Poletti

Carlos Salom, el autor del gol que le dio el triunfo frente a Sarmiento de Resistencia, declaró el domingo luego del partido que “ellos están peleando arriba, pero nosotros teníamos que dejar los puntos en casa como sea. Ganar nos pone contentos y nos da mucha fuerza anímica para afrontar lo que viene”.

El delantero manifestó que “estoy contento porque se ganó, más que nada. Veníamos de un empate la semana anterior jugando de local y es una lástima que de visitante no estamos obteniendo resultados”.

“Sabíamos que Sarmiento es un equipo muy duro, muy difícil, pero en la semana trabajamos bien este partido y por suerte salió bien. Ellos tienen buenos jugadores, cuenta con el goleador del torneo (Franco Olego) al que no le podemos dejar ni un espacio para que puedan armar alguna jugada, pero creo que en el primer tiempo fuimos mejores, buscamos manejar la pelota, tratamos de mover la pelota de un lado a otro, la jugada más clara fue nuestra y ellos llegaron con nada”, analizó.

El futbolista correntino agregó que “en el segundo tiempo, después del gol, buscamos aguantar porque en un descuido nos podían empatar, y por suerte las que le quedaron la tiraron afuera, así que estamos contentos por el triunfo y ahora a disfrutar la victoria”.

Boca Unidos convirtió en la primera llegada a fondo del segundo tiempo. Tobías Coppo, que realizó un gran despliegue y un rato antes se había mostrado acalambrado a tal punto que se preparaba el cambio, dejó el último resto que le quedaba para trabar, llevarse la pelota y enviar un centro atrás que Salom empalmó para convertir el gol que destrabó el partido. “Vaya donde vaya la ejecución tenía que ser de primera, por suerte me posicioné bien, la agarré justo, y ahora estamos festejando”, contó el Turco, para enseguida recordar que “en el primer tiempo me quedó una parecida que me dio Mariano (Del Col), pero quise enganchar en lugar de pegarle de primera”.

A la hora de repartir el mérito de la jugada que le dio el triunfo a su equipo, Salom no dudó en señalar que “fue noventa a diez en la proporción, porque la verdad que (Coppo) hizo un desgaste enorme, la luchó hasta el final, tiró el centro y yo tuve que empujarla nomás, así que todo es de él”.

Boca Unidos es un equipo jugando en Corrientes y otro muy distinto cuando lo hace fuera de su casa, donde sólo consiguió tres empates en nueve juegos.

“De local siempre tenemos el protagonismo y las situaciones. De visitante creo que los equipos se cuidan y tienen una ayuda extra, se vio con Sol de América acá, pero nosotros lo vivimos muchas veces afuera, entonces tratamos de hacer las cosas bien, de aguantar el partido, aunque creo que también hay algo psicológico. Esto es largo, tenemos que tratar de cambiar el chip y traernos algo por lo menos de afuera”, respondió acerca de esa dualidad en el rendimiento de su equipo.

Otro déficit del Aurirrojo tiene que ver con los goles a favor, donde tiene un promedio inferior a uno por partido, y para colmo, el goleador del equipo no es un delantero, sino un lateral-volante.

“Muchas veces los delanteros no estamos concretando, pero hacemos un esfuerzo grande para ayudar al equipo”, precisó, y eso es indiscutible, a punto tal que las dos llegadas más claras del primer tiempo partieron de sendas pelotas recuperadas por Toni Medina y el mismo Salom .

“Lo importante es que Fede (por Pérez) está convirtiendo, y por ahí también aparecen Toni o Gabi (Morales) que son jugadores fundamentales que si tienen el espacio pueden concretar, pero muchas veces no tenemos la situación clara, mano a mano”, explicó.

El próximo fin de semana, Boca Unidos visitará a San Martín de Formosa, una de las canchas más complicadas de la categoría, por las reducidas dimensiones de su campo de juego.

“Va a ser difícil, porque cada jugada se puede convertir en una situación de gol. Hay que saber manejar el partido, leer bien las jugadas y no cometer errores. Vamos a tener una semana entera para recuperarnos y poder preparar ese partido. Los chicos están dejando todo de local y de visitante, haciendo un gran esfuerzo”, concluyó Salom.