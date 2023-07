Anunciaron cuánto cobrarán las autoridades de mesas en las elecciones: los detalles

La Secretaría Electoral Nacional del distrito Corrientes informó este miércoles los montos que cobrarán las autoridades de mesas en las próximas elecciones presidenciales.

Se trata de un monto total de 10 mil pesos para los presidentes de mesa.

Los detalles:

Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): 13/08/2023

Por cumplimiento de la función: $7000

Por capacitación: $3000

Elecciones generales: 22/10/2023

Por cumplimiento de la función: $7000

Por capacitación: $3000

Balotaje: 19/11/2023

Por cumplimiento de la función: $7000

Por capacitación: $3000

Además, el organismo nacional destacó que si una persona participa de las tres instancias se abonará un plus de 10 mil pesos. En el caso que no haya balotaje y se realicen solamente dos elecciones el plus será de $7000.

La postulación para ser autoridad de mesa se realiza en: https://cutt.ly/IwuBmJnU