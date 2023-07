Boca tendrá por rival a Nacional de Uruguay y River a Inter de Brasil

La Conmebol celebró ayer el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en los que Boca Juniors y River Plate se enfrentarán a Nacional de Uruguay e Inter de Brasil, respectivamente.

Los otros cruces de equipos argentinos serán Racing Club contra Atlético Nacional de Medellín y Argentinos Juniors frente a Fluminense de Brasil.

En el caso de Boca y Racing, que se podrán ver las caras en cuartos de final, definirán en condición de local por haber terminado como primeros de sus zonas.

A su vez, el Superclásico entre Boca y River solamente podría darse en una final, como sucedió en el 2018 cuando el equipo de Marcelo Gallardo dio la vuelta olímpica en el estadio Bernabéu de Madrid tras imponerse por 3-1 (2-2 en la ida en La Bombonera) en tiempo suplementario.

El suspenso se barajó hasta el último momento, ya que la bolilla de River salió anteúltima cuando quedaban Boca e Inter en el otro copón.

Los otros cruces serán los siguientes: Palmeiras (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil); Olimpia (Paraguay) vs. Flamengo (Brasil); Paranaense (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia); e Independiente del Valle (Ecuador) vs. Deportivo Pereira (Colombia).

Los octavos de final se jugarán entre el 1 de agosto y el 10 del mismo mes, ida y vuelta, respectivamente. Esto tomará a los equipos argentinos sin competición local porque la Liga Profesional de Fútbol finalizará el último fin de semana de julio.

Cruces complicados en la Sudamericana

La Conmebol también sorteó ayer los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que restan conocer la mitad de los clasificados, donde Newell’s Old Boys de Rosario y Defensa y Justicia, que ya están en esta instancia, tendrán potenciales cruces complicados.

La Lepra esperará por el ganador del “repechaje” entre Corinthians (Brasil) y Universitario (Perú); mientras que el Halcón de Varela aguardará por el que salga airoso del cruce entre Sporting Cristal (Perú) y Emelec (Ecuador).

Además, hay cuatro equipos argentinos que lucharán por meterse entre los 16 mejores del torneo.

Estudiantes de La Plata se medirá con Barcelona de Ecuador, y el ganador tendrá por rival a Goiás de Brasil; mientras que San Lorenzo de Almagro enfrentará a Independiente de Medellín, y quien pase se medirá con San Pablo. A la vez, Patronato jugará ante Botafogo de Brasil, siendo Guaraní de Paraguay el que espere rival; en tanto que Tigre definirá con Libertad de Asunción el rival de Fortaleza.