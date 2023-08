Reflexiones después de las elecciones del 13 de agosto

Las elecciones del 13 de agosto último en el país, han tenido un alto grado de sorpresa. El triunfo de Libertad Avanza con la candidatura presidencial de Milei , el retroceso de Juntos por el Cambio y la caída estrepitosa del oficialista Unión por la Patria (ex Frente para la Victoria)

Aquí en Corrientes públicamente se pronunciaron a favor de la candidatura de Patricia Bullrich todos los Liberales, autonomistas, Acción por la República, democrátas progresistas. Por Rodríguez Larreta el Presidente de la UCR Ricardo Colombi y sus principales seguidores y el ELI. El Gobernador Gustavo Valdés se manifestó últimamente prescindente, pero muchos radicales apoyaron a Patricia Bullrich. A Milei muchos de diversas vertientes, en especial jóvenes.

En medio del impacto se destaca un hecho auspicioso: alrededor del 60 % de los votos positivos fueron a favor de defensores de la libertad económica y política- Y contra el autoritarismo, el intervencionismo estatal y la corrupción. Esto abre una posibilidad de cambio positivo con suficiente respaldo político. De lograrse cifras parecidas el 22 de octubre, en la Cámara de Diputados, que tiene 257 miembros y la mayoría es de 130 miembros, Juntos por el Cambio tendría 107 diputados, Libertad Avanza alrededor de 43 diputados, la fuerza que encabeza Schiaretti de 4 a 7 diputados y Unión por la Patria oficialista actual sólo 94 diputados. Por su parte en el Senado Nacional de 72 miembros, la mayoría es de 37 miembros. Libertad Avanza podría tener de 4 a 7 senadores, Juntos por el Cambio alrededor de 30 y Unión por la Patria menos y hay 4 Justicialistas disidentes.

Esta situación obliga a replantear estrategias a todas las fuerzas. Milei tiene el impulso favorable del éxito alcanzado, pero lo debilita su inconsistencia emocional y actitudes incontroladas que generan desconfianza. Patricia Bullrich empieza esta etapa con solidez recompuesta de la sociedad con Rodríguez Larreta, pero hay que esperar que surjan las propuestas concretas del cambio anhelado, que fueron desteñidas por las controversias internas. Y el candidato oficialista Massa vive el drama de su fracaso económico, la decadencia final del populismo y la corrupción y anarquía oficialista.

Esta circunstancia abre un desafío trascendente para todos los candidatos. Y para todos los ciudadanos, para cada uno de nosotros. Elegir el mejor camino para lograr el cambio que nos permita construir el país grande, justo, en libertad, con trabajo y democracia para beneficio de todos.

En esta tarea no debe haber vacilantes ni espectadores. Todos seremos responsables. Y es un llamado especial para los más de once millones de ciudadanos que no votaron o lo hicieron en blanco o con votos nulos- De su actitud también depende nuestro futuro deseado.

Dios nos ilumine….