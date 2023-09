Bullrich lanzó un spot: “Te propongo terminar con el kirchnerismo”

Tras iniciar ayer la gira de campaña “Vamos por la Argentina”, a bordo de un motorhome con el que recorrerá distritos estratégicos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, lanzó este sábado un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre en el que apuntó contra el oficialismo y los “piqueteros mafiosos”. “Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre”, manifestó la exministra de Seguridad del macrismo.

“Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas”, señaló Bullrich en un video de 58 segundos difundido hoy por la red social X (ex Twitter).

“Tenemos el granero del mundo pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos les hacen la vida imposible todos los días”, continuó Bullrich a lo largo del del video de 58 segundos que muestra también imágenes del dirigente social y exprecandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois, del ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, junto a líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al lado de Pablo Moyano.

“Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre”, concluyó Bullrich el spot de campaña difundido un día después de haber dado comienzo a su gira por distinto distritos bonaerenses y puntos del país.