Moreno y Mariotto casi a las piñas

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, y Gabriel Mariotto, exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, casi terminan a las trompadas en un programa de TV tras protagonizar una acalorada discusión política.

La entrevista a ambos se registró en el canal Extra! y todo se desbordó cuando Moreno acusó a Mariotto de formar parte del Gobierno de Alberto Fernández, algo que el exvicegobernador consideró un “insulto”.

“No me digas que estuve con este Gobierno porque nunca estuve”, aseguró Mariotto. Mientras que el ex precandidato a presidente en las últimas Paso retrucó: “Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó”. Los ánimos se caldearon enseguida y tuvo que intervenir el conductor del programa, Tomás Méndez, para evitar que se fueran a las manos.

“¿A quién acompaño? No te acompañé a vos y la locura que iniciaste. Yo no estoy con este Gobierno”, se defendió Mariotto. “Pero los vas a votar”, redobló la apuesta Moreno. “¿Y qué querés que haga? ¿Que vote a Milei como vas a hacer vos”, lo cruzó Mariotto.

“Yo no voy a votar a Milei y no me grités”, respondió Moreno. “Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar”, se enfureció Mariotto.