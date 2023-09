Bullrich: "Vamos a combatir la última batalla para liberarnos del kirchnerismo"

La candidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó Corrientes este lunes. El acto se realizó en el Club San Martín, donde participaron los principales referentes de la alianza gobernante y toda la militancia.

Bullrich durante su discurso aseguró que "estamos frente a la última batalla, combatimos durante 20 años, muchas veces en soledad, contra un sistema, una ideología que nos quiso aplastar, convencer de que eran mejor los planes que el trabajo. Que la educación no era tan importante"

"El 22 de octubre es la última batalla para la Argentina, vamos a dar esa última batalla para liberarnos del kirchnerismo de una vez y para siempre.Es ahora y es para siempre", aseguró.

Con respecto a la educación, dijo que tiene que ser "un pacto de todos, que en los 14 años de educación los chicos argentinos estén en el mismo nivel que los chicos de todo el mundo. No se puede educar a medias, no se puede educar cada tanto, no es intermitente, es todos los días, es pública, es para todos y es gratuita".

En el tema seguridad, "tenemos que ser fuertes, no puede haber ni un milímetro de la Argentina que domine ningún narcotraficante, vamos a tener bajo nosotros una patria de verdad", puntualizó Bullrich.

En cuanto al equipo económico, confirmó que " hemos elegido un equipo que tiene más de 100 economistas de todo el país, no queremos tener economistas de Buenos Aires, queremos un equipo en donde haya economistas de toda la provincia, para que la economía de toda la provincia este ahí".

Además, la candidata dio importancia a "la deuda que la Nación tiene con Corrientes y tengo en claro porque es la quinta vez que recorro el país".

"Tengo en claro que se ve distinto el país desde Buenos Aires. El país hay que verlo desde cada punto, hay que mirar el país de cada lugar, no hubiese entendido lo que pasaba si me quedaba en el escritorio", afirmó.