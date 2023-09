Yanina Latorre destrozó a Alex Caniggia por dejar a su hija para ir a un reality

Alex Caniggia sacará a relucir su experiencia en reality shows en España. El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis ingresó a la casa de GH VIP, una versión “famosos” del juego que en el país europeo se emite por Telecinco y que va por su edición número 8. El elenco de este formato, y a diferencia del original, está compuesto por famosos, cantantes, bailarines, influencers, modelos, actores y periodistas, entre otros perfiles.

Sin embargo, antes de su viaje, Caniggia causó polémica por las feroces críticas que lanzó contra Yanina Latorre provocaron que la panelista de LAM (América) se lanzara en las redes a cuestionar al mediático y, ahora, a fulminarlo por su llegada a Gran Hermano de España.

En una entrevista con El debate del Bailando (América), la “angelita” defendió a su hija Lola Latorre tras algunos tuits de Alex en los que le lanzaba dardos venenosos.

“No viene a cuento de nada. Se está metiendo con mi hija que no la conoce, que no sabe quién es y no está hablando ni de su performance ni nada, se está metiendo con la madre y el padre. Los chicos no tienen la culpa de las cosas que le pueden pasar a la madre y el padre”, aseguró.

Yanina insistió en la nota que desde el primer día en el que vio lo que le pasó a Caniggia con Mariana Nannis, estuvo de su lado. “Defendí a un chico con el que no tengo empatía, ni vínculo”, agregó.

Latorre fustigó el entorno familiar de “El Emperador” y lanzó una teoría sobre lo que lo motiva a criticarla a ella y a su hija. “Este chico, yo creo que habla desde la envidia. Porque no tuvo la suerte de un mamá y un papá que lo apoye, que lo cuide, que lo acompañe. En el fondo es digno de lástima”, opinó.

Sobre el final del reportaje, la panelista se refirió a la participación del mediático en la versión española y con famosos de Gran Hermano y cuestionó su llegada a ese programa, pocas semanas después de haber sido padre.

“Alex de mi vida: estás hablando de una familia y acabás de tener una nena, te vas seis meses a la casa de Gran Hermano y abandonás a tu mujer sin techo, con la nenita chiquitita”, remató.

Fuente: Minuto uno