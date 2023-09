Natalie Weber letal con Zaira Nara por haber tenido un romance con el ex de Paula Chavez

El explosivo final de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara sigue dando de qué hablar. Al punto de que en Desayuno Americano invitaron a la psicóloga Pata Liberti para analizar el tema y Natalie Weber se despachó sin filtros.

“El tema principal en ese lio es que la gente no hace duelos. No hace duelos de las parejas”, dijo la licenciada, en alusión al quiebre de la amistad de las modelos por el romance de Nara con el polista Facundo Pieres, ex de Chaves.

Picante con Zaira, Natalie le respondió: “O tenés amigas que tienen muy pocos códigos”.

NATALIE WEBER AFIRMÓ QUE LA AMISTAD ESTÁ PRIMERO

Lejos de avalar el comportamiento de Zaira Nara, Natalie Weber empatizó con el dolor de Paula Chaves y afirmó que para ella la amistad es más importante que un hombre.

“A vos primero te gusta la persona, te atrae, pero hasta llegar al amor hay un camino larguísimo. No es un ‘me enamoré’. Vos buscás enamorarte”, dijo la panelista de Desayuno Americano.

Seria, Natalie continuó con su reflexión: “Y que le preguntes a tu amiga ‘¿te molesta?’. También tu amiga se siente incómodo en decir ‘sí, me molesta’”.

“Además, en el caso de Paula y Zaira son personas públicas. En todas las notas que va a hacer Paula con Pedro Alfonso le van a preguntar: ‘¿Y tu amiga que está con tu ex?’”, expresó Weber, indignada.

Filosa, Natalie agregó: “Hay tantos productos (hombres) ahí, como para que te busques al ex de tu amiga que, la verdad, no me parece divertido. A mí esto me indigna”.

“Además, imaginate que prospera (la pareja). Llega el cumpleaños de Filipa (hija menor de Paula y ahijada de Zaira) y cae Zaira con Pieres. No, hay cosas que no van. Los ex no se comparten”, sostuvo Weber.

Mirando a cámara con contundencia, Natalie concluyó su contundente opinión: “Chicas, compartamos el mate, la galletita, pero el novio no. ¡Basta con la generosidad! Es todo raro e innecesario”.

Fuente: Ciudad Magazine