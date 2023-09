Furioso descargo de Lucca Bardelli tras el encuentro televisivo de Julieta Poggio y Marcos

Este fin de semana, volvió PH, Podemos Hablar y se reencontraron públicamente Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Por supuesto que esto ilusionó a todos los fanáticos de Marculi, shippeo entre los ex Gran Hermano, sobre todo por las picantes declaraciones del ex hermanito.

Andy Kusnetzoff indagó sobre el supuesto romance entre los jóvenes y, aunque ninguno confirmó esto, el salteño confesó: "Somos muy buenos amigos... La verdad es que compartimos muchas cosas dentro de la casa, muchos momentos, y quedó una relación muy linda".

"¿Chapa bien Julieta?", consultó el conductor. Rápidamente y con viveza, Marcos respondió: "¿Si chapa bien? Vamos a tener que preguntarle a Lucca (Bardelli)", lanzó, refiriéndose a la ex pareja de la modelo.

Luego de días de silencio, Lucca Bardelli habló sobre la actitud de su ex pareja en el programa y dejó en claro su molestia tras esta reaparición pública entre Julieta y Marcos. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el joven reflejó sus quejas para su ex novia y contó detalles de la separación.

En principio, sobre datos que no se sabían sobre la ruptura, reveló: "Yo venía arrastrado con las críticas que me hacían mal y el peor momento de mi relación con Juli fue cuando salió de la casa porque yo esperaba otra cosa, pensé que se iban a calmar las cosas".

"Esperaba que demuestre que sea el novio y que me ama y no lo hizo. Es re feo lo que estoy diciendo pero es así, fue mi mayor decepción pero lo más triste fue eso, cuando me di cuenta que ella no podía manejarlo", confesó con respecto al final del noviazgo.

Continuando con su descargo, afirmó: "Todo se dio por la cantidad de haters y lo que decían, ahí me di cuenta que todo lo que había pensado antes que salga no se iba a dar, ella no entendía nada y fue todo muy rápido, esa fue la parte más difícil".

"Es otra Juli totalmente diferente la de hoy a la que ingresó al reality, cambió su vida, no nos encontramos y de a ratos me acuerdo lo que era para mí, era otra cosa diferente, yo a ella no la veo como famosa, la veo como Juli, no lo vivo así", explicó Lucca.

Como punto aparte, el influencer habló de su paso en el modelaje y dijo: "Yo había arrancado a modelar en algún momento de mi vida, hice un par de producciones". Ante esto, el periodista le preguntó si es 'mejor modelo que Marcos' y, breve, aseguró: "El Primo es fachero".

En ese sentido, se refirió al encuentro televisivo entre la porteña y el salteño y expresó: "Escuché que me nombró Marcos en la televisión el otro día, no sé por qué y se lo diría a Juli, no entiendo por qué cuando le nombran a mí y esas cosas como que no me muestren o el innombrable. A mí Marcos me nombró y no me pareció desubicado, nombró al ex y lo vi como normal por parte del chabón".

Centrándose en la actitud de su ex pareja, acotó: "Se hizo más incómodo por la reacción de ella y me pareció al pedo, no hice nada malo yo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli, siento que ella lo tiene como un peso, terminamos y ya está, no le veo mucha rosca, tampoco le voy a preguntar, me doy cuenta como que ella me quiere lejos y le quedó la escena de los haters, no me siento zarpado yo, hice las cosas bien y no quieren que le hablen de mí".

Para finalizar, Lucca Bardelli sentenció: "No hice nada para que sea tan así pero si lo vive así está bien, a mí no me lastima ya que se hable de nuevas relaciones de ella. Yo cuando suelto, suelto del todo. En mi algoritmo no veo nada de ella ni de Gran Hermano, si quiere estar con alguien va a estar y no hay ninguna limitación".

Fuente: Pronto