Fuerte cruce entre Petri y Villarruel por su falta de proyectos en seguridad

Terminaba el tramo del debate de la noche del miércoles dedicado a Seguridad, Defensa y Justicia cuando Luis Petri (Juntos por el Cambio) sorprendió con una acusación a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza): “A los que no presentan proyectos, en mi pueblo les dicen ‘ñoquis’ y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad”.

Fue uno de los momentos más tensos del debate de los candidatos a vicepresidente. “Los proyectos están en la página del Congreso. Si vos, Luis, no los leíste, no es mi problema. No digas gansadas vos también”, le respondió la candidata a vicepresidenta de Milei.

En efecto, la página web del Congreso de la Nación detalla cada uno de los proyectos de los diputados y en el caso de Villarruel, da cuenta de 17 iniciativas suscriptas por ella. Ninguno de los proyectos firmados por Villarruel es sobre Seguridad. Así se puede corroborar en la página oficial.

Aparecen con su firma desde la derogación de la ley de alquileres y de la ley territorial indígena, hasta la declaración de “héroe nacional al teniente coronel de marina Luis Piedra Buena Rodríguez” y la institución de “la semana número 40 de cada año como la Semana nacional del puerperio”.

Petri se lo dijo: “Sí, los leí. No hay un solo proyecto de Seguridad”. Ella lo negó: “La verdad es que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama”.

“No hay un solo proyecto de seguridad -insistió Petri-. Te puedo dar los míos.”

Se trenzaron entonces en una discusión en la que uno le respondía al otro antes de que terminara su frase. “No importa los tuyos en este momento, ¿los lograste aprobar?”.