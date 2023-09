Hércules le ganó a Pingüinos y sigue invicto en el torneo Oficial

Más Info

Interzonales por el Prefederal

La octava fecha, primera de las revanchas, del Prefederal en Corrientes se jugará este fin de semana con esta programación:

Sábado 23:21.30 Córdoba vs. Pingüinos y 21.30 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo de Monte Caseros.

Domingo 24: 20.00 El Tala vs. Hércules, 20.00 Colón vs. Unión de Goya y 21.00 Antorcha vs. Atlético Saladas.