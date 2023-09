Salieron a la luz los mensajes entre Maxi Guidici y Camila Lattanzio

Camila Lattanzio se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que la señalaran como la tercera en discordia entre Maxi Guidici y Juliana Díaz. Al verse envuelta en el escándalo, Camila afirmó que fue Maxi quien le tiró onda.

A partir de esto, comenzó un fuerte enfrentamiento entre las dos exparticipantes de Gran Hermano. "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror!", disparó Juliana en Twitter.

Entonces, Camila afirmó que tiene capturas de todos los chats, y amenazó con mostrarlas. Lejos de quedarse atrás, Juliana le respondió: "Y mostralas, rancia. Dejá de querer ensuciarme vos a mí. Además sinceramente me da hasta vergüenza". Rápidamente, Camila comenzó a compartir algunos chats con Juliana, donde le pedía que niegue todos los rumores.

Hasta que, finalmente, en las redes sociales de LAM decidieron compartir uno de los chats entre Camila y Maxi Guidici. En este caso, mostraron el momento en que Maxi arremetió sin filtro contra su excompañera, luego de que Juliana se enterara de lo sucedido entre ellos.

"¿Qué hiciste? Sos de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que mereces", expresó Maxi muy enojado. Debajo se puede ver varias llamadas perdidas, donde Camila no le respondió a Maxi, para evitar que creciera el conflicto.

Fuente: Pronto