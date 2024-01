Luka Romero jugará en Almería y no llegará a Boca

Si bien desde el entorno de Luka Romero manifestaron públicamente la intención de jugar en Boca y el club azul y oro inició conversaciones con Milan para poder acordar un préstamo, las mismas no llegaron a buen puerto y la joya irá cedido a Almería de España, que sí cumplía con las condiciones que imponían desde Italia.

Romero pasará a Almería, equipo que se encuentra último en La Liga de España con seis puntos y ninguna victoria en 20 fechas, a préstamo por seis meses y sin opción de compra, condiciones que buscaban desde Milan y estaban lejos de lo que quería el club de la Ribera. De este modo, volverá al fútbol español, donde pasó por las formativas de Formentera, PE Sant Jordi y debutó en Primera en Mallorca.

Lo cierto es que el delantero de 19 años le habría dado el "ok" a Boca para empezar negociaciones, ya que veía con buenos ojos salir del cuadro de la Serie A, en el que no contaba con minutos, y jugar en un grande de la Argentina. No obstante, el Xeneize quería un préstamo por un año o 18 meses más una opción de compra, términos en los que Milan no era flexible.

No estaba en los planes del elenco de Milano perder a una de sus joyas, sino darle un poco más de rodaje del que venía gozando. Desde su llegada a la institución a mediados de 2023, solo pudo jugar cinco partidos: cuatro por la liga italiana (Cagliari, Juventus, Napoli y Udinese) y uno de la Copa Italia (Cagliari, que marcó su única titularidad). En total fueron 155 minutos, un puñado inesperado para el oriundo de Victoria de Durango, México, pero nacionalizado argentino.

Más allá de Luka Romero, el puesto que busca reforzar Boca

Cerrado el defensor central Cristian Lema y el volante Kevin Zenón, Boca intentará incorporar un delantero por afuera, puesto en el que el entrenador Diego Martínez considera que no tiene a alguien de las características de Exequiel Zeballos, lesionado.

Vale aclarar que la búsqueda viene por un carril diferente a lo que fue el caso de Luka Romero, que fue más una oportunidad que surgió en el mercado pases ante el interés del jugador de jugaren Boca y de salir de Milan.

TyC Sports