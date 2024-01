Según Nación, hubo 400 casos nuevos de dengue en Corrientes

Sigue el aumento exponencial de los casos de denguey el Ministerio de Salud de la Nación informó que ya superan la cifra de27.000 en todo el país. En una semana,en Corrientes se registraron más de 400 diagnósticos nuevos de la enfermedad.

El último Boletín Epidemiológico Nacional consignó que, del 14 al 21 de enero, en el NEA, la provincia que más casos reportó fue Chaco, que pasó de 9.484 a 11.796; detectando 2.313 casos más; seguida de Formosa, que aumentó de 7.650 a 8.740 que sumó 1.090 casos; Corrientes, que pasó de 2.202 a 2.631, es decir sumó 429 casos, y Misiones, de 1966 a 2.355, con 389 más.

De acuerdo con el Boletín, desde la semana 31 (fines de julio) de 2023 hasta la tercera semana de enero de este año se registraron en Argentina 27.430 casos de dengue: 26.010 autóctonos, 872 importados y 548 en investigación, resultando en una incidencia acumulada a nivel país es de 59 casos cada 100.000 habitante.

En este momento11 provincias presentan 5 o más casos de dengue sin antecedentede viaje en su territorio en lo que va de la temporada, y todas las jurisdicciones han presentado casos importados.

Actualmente, las jurisdicciones por región del país que presentan casos sin antecedente de viaje son el NEA: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes; Centro: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos; NOA: Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta) y Cuyo (San Luis). Las provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén notificaron casos en investigación en las últimas 4 semanas.

Los casos se distribuyen en todos los grupos de edad, pero de manera desigual, con una incidencia acumulada mínima en menores de 4 años, con 11 casos cada 100.000 habitantes, y una máxima de 76 casos cada 100.000 en el grupo de 30 a 34. Entre los 15 y 74 años, la incidencia acumulada es mayor que en población general y desciende hacia los extremos de la vida.

En la presente temporada se han identificado hasta el momento 3 serotipos circulando en el país: DEN-1, DEN-2 y DEN-3. En Corrientes circulan solo 1 y el 2.

Fallecidos

Además, desde la última semana de julio de 2023 se reportaron 10 muertes en Corrientes y otras 9 en Misiones.La última en esa provincia, una beba de tres meses, es la víctima más joven que se cobra la enfermedad. La pequeña ingresó en la madrugada del viernes al Hospital Pediátrico "Doctor Fernando Barreyro" con un cuadro de convulsiones debido a un cuadro febril.

Los médicos no tardaron en establecer que estaba cursando un cuadro de dengue y la derivaron de urgencia a terapia intensiva, pero su evolución no fue buena y falleció. La beba no tenía comorbilidades.

Desde fines de julio al 21 de enero, se registraron en 20 casos de dengue fallecidos. Corresponden a las provincias de la región del NEA. En 11 de los casos se pudo determinar hasta ahora el serotipo involucrado: 8 casos correspondieron al serotipo DENV-2 y 3 casos al serotipo DENV-1.

El 60 % de los casos fallecidos correspondieron a personas de sexo legal femenino y 40 %, al masculino.