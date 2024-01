La angustia de More Rial por no tener un lugar para vivir y estar lejos de su hijo

Hace unas semanas se conoció públicamente que More Rial no estaría pasando por su mejor momento ya que no tendría una vivienda fija para vivir con su hijo Francesco.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la hija de Jorge Rial se refirió a este problema que enfrenta al alquilar de manera temporaria y no poder instalarse en un lugar fijo con su hijo.

“Estoy viviendo en Córdoba. No lo tengo al nene todavía pero estamos en eso, obvio lo extraño”, explicó la hija del periodista. “¿Lo extrañas a tu hijo?”, le preguntó el cronista. Y la joven respondió: “Si, obvio, obvio que lo extraño. Es lo único que yo tengo”.

“¿Es verdad que estás sin hogar? Viviendo medio a la deriva...”, le preguntaron a More. Y ella aclaró: “No es que estoy a la deriva pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir”.

Y justificó: “Eso me hace no poder tener al nene todos los días, porque si cada una semana tengo que cambiarle el lugar al nene le estás haciendo un daño".

"Por ende decidimos que hasta que yo no pueda resolver esta situación el nene no va a estar conmigo”, finalizó Morena Rial.

Luis Ventura se mostró muy preocupado por la situación de Morena y culpó a Jorge Rial

En este sentido, Luis Ventura habló en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, acerca del mal momento que atraviesa la joven y apuntó -sin mencionarlo- contra su ex amigo.

“Hablo con frecuencia con ella, no está bien, no pasa por el mejor momento. A mí hay cosas que a mí me dan bronca, en el sentido de las ausencias, la falta de cariño, la imposición de la distancia obligada...”, comenzó el periodista.

Y continuó: “La falta de presencia a la hora de responder. Eso de me da bronca. Después vas y denuncias que yo estoy especulando y aprovechándome de una situación psiquiátrica”.

“Todo el mundo sabe lo que está pasando, lo que vos estás planteando como una novedad, yo lo vengo diciendo hace meses”, remarcó Luis sobre el difícil momento de More Rial.

Y cerró contundente: “Si vos empujas a la persona que no la está pasando bien a la desesperación, a la necesidad extrema, a tener que estar dependiendo de la solidaridad, a la caridad, me parece que la estás empujando a un destino definitivamente oscuro”.

