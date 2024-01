Dengue en Corrientes: qué dicen los especialistas sobre la fumigación

El 2023 marcó un alarmante récord de casos de dengue en América y Argentina, destacando una persistente circulación viral incluso durante el invierno en la región del NEA. Este fenómeno preocupante impulsó a la doctora Marina Stein, del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), a llamar la atención sobre la urgencia de medidas preventivas continuas, advirtiendo sobre el riesgo inminente de convertir el dengue en una enfermedad endémica en las provincias del norte argentino.

Stein explica que la circulación viral implica la presencia constante del virus en organismos vivos, como seres humanos y el mosquito vector. En regiones endémicas, donde la enfermedad persiste todo el año debido a temperaturas favorables para la reproducción del mosquito, la transmisión del virus es continua. En contraste, en áreas epidémicas, los inviernos más fríos afectan la supervivencia del mosquito y sus criaderos, disminuyendo la circulación viral.

En diálogo con la prensa local, Stein subrayó que zonas como Corrientes no registraron descensos de temperatura que pudieran resultar “críticos” para los vectores. “Empezamos a tener más casos y más tempranamente porque ya teníamos una población del insecto que no fue eliminada en invierno”, expresó en entrevista radial con LT7.

La experta destacó que la fumigación, aunque es una medida recomendada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en épocas epidémicas, no resuelve completamente el problema. “En principio la fumigación no lo resuelve todo. Si tenemos una ciudad donde tenemos casos distribuidos y en abundancia es difícil poder abarcar todo el perímetro porque la fumigación para que sea efectiva debe matar al insecto y sus larvas, de nada sirve si mata al mosquito pero no tiene efecto sobre el criadero”, sentenció.