Un loco anda suelto

Nada de peyorativo. Sin ninguna mala intención. Nada de cargadas. Es un homenaje a esos que llamamos “locos”, por inteligentes. Oportunos por adelantarse con creaciones que sorprenden. Por el tiempo. Por la diversidad insólita de los cometidos asumidos. Por la celeridad que disponen los “locos” del dominio de la ansiedad.

Sino exaltando esas dotes que lo diferencian del común de los mortales. No saben de tiempo. Cuando no queda donde sumar, tienen capacidad de vuelo para transgredir alturas en pos de logros solidarios. Aportes que los “locos” siempre tienen para ofrecer. Son tipos sin edades, confiables.

Juan Carlos Raffo, cariñosamente “Pola”, siempre anda suelto detrás de algo loable, pero nunca se despega de su Curuzú Cuatiá natal, tierra de sus mayores, lugar donde soñó e hizo realidad sus sueños.

Siempre está al tanto de cuanto allí ocurra, ya que ha recalado hace largo tiempo en la “Reina del Plata”, Buenos Aires.

El, forma parte de esos adelantados que también soñaron y juntos alguna vez, emprendieron la realidad con sorpresas en edades tempranas, que hoy les permite celebrar recordando imposibles.

Alguna vez, Antonio Tarrago Ros, me dijo: yo pensé que era el loco, pero Pola me ganó por lejos. Una vez, hace tiempo, estando en el Cine Teatro de la Sociedad Rural de sus pagos, por alguna razón técnica se interrumpió la proyección cinematográfica.

Entonces, como no volvía y el tiempo se alargaba, surge entre el público Pola Raffo, y dirigiéndose a los espectadores, dijo: si ustedes me permiten puedo contarles la película, porque esto tarda demasiado.

La película en cuestión, era “Del brazo y por la calle”, con Rodolfo Bebán y Evangelina Zalazar, que él ya la había visto en Buenos Aires, por lo tanto se despachó en palabras suyas.

Era la conjunción perfecta de oportunismo, brillante resolución, y decidida actitud, siempre dispuesta al bien general. Era para reafirmar, todo está solucionado, y aquí, no ha pasado nada. Siga el próximo.

Un “loco” anda suelto. No lo dejen escapar. Este es talentoso, y tiene mucho para dar.

Quién no cantó en sus años mozos alguna vez. Tuvo o pretendió tener formando parte de un grupo vocal. Quién no soñó hasta los aplausos. Proyecto que no se hizo esperar, había que jugársela.

Eran muy jóvenes sus compañeros de locura: Edgardo Aceves, Kutú Regúnaga, Héctor Castro y “Pola” Raffo, cuando juntos emprendieron “Los Corochiré”. Pusieron en movimiento el arte de avanzar, pasando la prueba de fuego de calificar en el Festival de Santo Tomé (Corrientes) que le otorgó el pasaje a Cosquín.

Llegaron al final con Los Manseros Santiagueños, pero razones de interpretación acorde con el repertorio ofrecido, el jurado dijo “Otra vez, será”. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de actuar en una Peña armada por César Isella en Carlos Paz, y la famosa del cura Monguillot en Cosquín, frente a la Plaza Próspero Molina.

El gran comunicador Miguel Angel Merellano, los invitó a que visitaran Buenos Aires. Horacio Malvicino los hizo actuar en LR1 Radio El Mundo, en Maipú 555. Grabaron para el programa de Pipo Mancera en Canal 13, en el conducido por Antonio Carrizo para Canal 9.

Lo notable de todo esto es como los yerros son compensados por soluciones inmediatas que solamente la locura y el acelere son capaces de brindar. Es decir, la capacidad y empeño que disponen ciertas personas cuando se cree que todo está perdido.

“Los Corochiré”, también cantaron para LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, y allí hicieron migas con Héctor Varela, apelando a la conexión espontánea que iba creando un posible destino.

En otra oportunidad y apelando a otros ritmos, un grupo de amigos encabezados por el “loco” Raffo, conformaron los históricos protagonistas de “Los Estudiantes”: Roberto Romero, piano; Miguel Angel Pedrozo, guitarra; Santo Anselmo Villa, contrabajo; Juan Carlos Raffo, batería; y en el canto, Edgardo Aceves, Pirincho Castro y Asdrúbal “Kutú” Regúnaga.

Por si fuera poco, compuso “La Cantata Histórica de Corrientes”, cuando cumplía sus 400 años. Llegaron a grabar para CBS Columbia 12 temas, con músicos de la talla de Mateo Villalba, Roberto Romero, Las voces de Pedro del Prado y Gladys Sánchez, Matías Galarza, como recitante Carlos Serial, con la apoyatura del Conjunto de Cruz de Papel con los hermanos Verón.

La estrenaron en el Teatro Astral de Buenos Aires, también el Círculo Militar de Retiro, en Curuzú Cuatiá, en el Teatro Vera de Corrientes.

Este “loco” increíble hizo periodismo en el congreso de la Nación, como así historiador por amar lo nuestro, ha pasado por Canal 13 de Corrientes, LT7 Radio Corrientes, escribe para Diario El Litoral. Ha dado “Historia en Vivo”, en Colegios Secundarios de Corrientes, Jardines de infantes, Institutos Terciarios. Facultades, y en Certámenes Estudiantiles de Historia.

Estos locos, respetuosamente, siempre están dispuestos para darnos un golpe de sorpresa siempre, porque si no trabajan se mueren; el de la escritura, la saludable amistad, la música, la compaginación y producción de sus propios programas.

Tienen una magia muy especial, pues nada es imposible cuando la creación viene abriendo cancha, que le confiere optimismo a todo lo que asume. Lo de loco le viene por el topetazo permanente de sus ideas que no aguardan, sino que construyen.

Escribe, investiga, se solaza con los grandes que fueron, es feliz, se lo nota ayudando a sus amigos, compartiendo anécdotas, preocupándose cuando el teléfono no suena, o ha dejado de llamar.

Felices los locos porque ellos realmente ven la realidad de las cosas. Emprenden, elaboran, y desde sus lugares entre papeles, grabaciones, videos, discos, hacen el país que no vemos ni sentimos porque la sensibilidad del loco es una corriente eléctrica que cruza el firmamento como una saeta de un país siempre presto a levantar vuelo.

Un “loco” anda suelto. No lo dejen escapar. Este es talentoso, y tiene mucho para dar.