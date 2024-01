Piden mayor seguridad ante dos robos ocurridos en cinco días en la Escuela 430

n En un lapso de cinco días, la Escuela Primaria 430 “Provincia de Salta”, ubicada en el barrio Yapeyú de la Capital correntina sufrió dos robos, según denunció la directora del establecimiento Blanca Gutierrez.

“Ambos hechos ocurrieron durante la madrugada”, explicó la docente en contacto con El Litoral donde describió que el primer delito se produjo el sábado 30 de diciembre y el más reciente este jueves 4 de enero.

“La verdad que los efectivos de la Comisaría Quinta se portaron de manera muy amable, pero también es cierto que nos duele que nos conozcan por este tipo de situaciones”, sostuvo.

Añadió además que “las imágenes reflejan que los autores de los delitos son jóvenes, como adolescentes, quienes causaron severos daños en las instalaciones porque nos rompieron puertas, candados, aberturas tanto de las que dan hacia el exterior como las que están en los salones y armarios. Se robaron útiles y demás elementos que no tienen gran valor económico, pero son cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Solo pretendemos cuidar lo que nos da el Gobierno”, remarcó.

En cuanto al trabajo preventivo señaló además que “contamos con cámaras de seguridad que fueron adquiridas mediante el esfuerzo de los padres, tutores y docentes a través de la cooperadora”.

Antes del primer robo “fui al Ministerio de Seguridad y de ahi me pasaron a otras dependencias de la Policía porque quiero que nuestras cámaras se conecten con el 911, como tienen otras escuelas. Ellos cuentan con sensores de movimiento que serían muy útiles para prevenir que otros delitos”, expresó.

En ese sentido dijo que “lamentablemente el ministerio no me dio respuestas, me pasaron de un lado para otro y después de eso ocurrieron los robos”, planteó.

Añadió además que “ahora otra vez elevé notas pidiendo para que pueda darse la conexión con el 911”.

Admitió que también avanzó con gestiones ante Julio Navias, subsecretario de Gestión Educativa. “Me respondieron que van a interceder para que pueda tener una respuesta”.

La Escuela Primaria 430 está ubicada por calle Estados Unidos al 800, a una cuadra del Club Juventus y asisten más de 350 alumnos por día en ambos turnos.

Los robos que se dieron en las últimas horas despertaron una gran indignación de la comunidad educativa en general, que se manifestó por las redes sociales con variados comentarios que en su mayoría confluyen en pedir mayor seguridad, ya que no sería el único establecimiento que padece de este tipo de hechos delictivos.

Mencionaron el caso de la Escuela N° 5 España, ubicado por calle Santiago del Estero, en el barrio Bañado Norte donde también denunciaron dos robos en poco tiempo de diferencia.

(WA)