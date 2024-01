La contundente opinión de Mariano Peluffo sobre como conduce Santiago del Moro GH

Mariano Peluffo es un "animal de televisión". Conductor, productor, lleva años en la industria televisiva poniéndole su impronta a diversos programas, muchos formatos de renombre mundial. Actualmente está al frente de La cocina del 9, por Canal 9.

Invitado a Entre nos, el programa que condcuce Tomás Dente por Net TV, Mariano empezó hablando de lo que considera importante en un conductor.

"Debe ser uno de los pocos roles del medio que no se estudia. Vos podés ser actor, periodista, periodista deportivo pero no hay carrera de conductor o sea, el que conduce es un actor o un periodista o un animador o en mi caso, un no preparado", dice con modestia Mariano. "Yo arranqué como productor y un día por estas cuestiones del medio terminé ante cámaras y me gustó y funcionó. Y empecé a ir por ese lado. Sigo produciendo y creo en no dejar de pensar nunca como productor. Por más que vos estés arriba del auto del Fórmula uno, si siempre lo pensás desde los boxes y tratás de ver la carrera como desde afuera es mucho más es más fácil el laburo para todos. Se trata de pensar en el todo y no en si me veo bien".

Peluffo destaca que una límite que se impuso a la hora de comunicar es imaginarse "que están mis hijas del otro lado mirando, entonces no digo lo que no diría en mi casa no hago el chiste que no haría delante de ellas".

En otro tramo de la entrevista, Tomás Dente le preguntó cuál pensaba que era la clave que lo había hecho convertirse en un conductor de tanta trayectoria, al frente de formatos distintos: "Yo creo que un buen programa es un programa en el que el conductor puede no estar y funciona igual. Me ha pasado desde Got Talent o Talento argentino, Gran hermano, MasterChef que hoy tiene otro conductor Santiago del Moro que la rompe y el programa funciona igual. Lo que tiene que brillar es el programa. Hay muy pocos programas hechos a la medida del conductor. Uno es Bendita, es un programa diseñado para Beto Casella. Lo podrá suplantar alguien porque Beto se va deviaje, lo podés hacer vos o yo, pero todos saben que es el programa de Beto. A mi por suerte me ha tocado hacer programas que nunca fueron "el programa de Mariano" y a mí me gusta mucho eso de tener que respetar un formato, como en MasterChef, en su momento Talento argentino, Gran Hermano, Perdidos en la tribu. Grandes formatos que tuve la suerte de hacer y que tenés que cumplir con ciertas cuestiones."

Más allá de esa adaptación del rol del conductor a un formato prestablecido, Peluffo admite que cada conductor después le pondrá su sello. "Le podés dar un poquito tu impronta. Hoy creo que Santi del Moro le da en Gran hermano una cosa personal de él, que me parece que está buenísima. Lo hemos hablado incluso con él antes de que arrancara el ciclo que hablamos varias veces por teléfono. Santiago lo llevó como para un lado, yo se lo decía y nos reíamos. Le dije, "lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre", como una competencia y por ahí en el momento en lo que lo hacía yo era más formal".

Fuente: Pronto