Laura Ubfal arremetió sin filtro contra Isabel De Negri: "Se fue por mala gente"

Sin lugar a dudas, Isabel De Negri se convirtió en una de los grandes personajes de Gran Hermano. Es que, en un principio se ganó el cariño de la gente, pero luego la comenzaron a odiar, al punto que la terminaron sacando de la casa el domingo. En el debate, Laura Ubfal no dudó en expresar su tajante postura sobre lo que sucedió con la participante.

Apenas comenzó el debate de Gran Hermano el lunes por la noche, Isabel De Negri afirmó que ella está afuera porque pidió irse. Sin embargo, Laura Ubfal sentenció: "Isabel está afuera porque no se hablan de los cuerpos ni se habla de las edades. Pero en el caso de Isabel, se ocupó, y no me parece mal, en demostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, que la edad no signifique no poder jugar... Pero se olvido de demostrar que hay que ser buena gente".

"Se fue porque es mala gente, y lo digo en nombre de mucha gente que mira el juego y realmente vimos cuando le tiró agua caliente en la cama a Cata, cuando habló pestes de todo el mundo, cosas horribles de la gente. La verdad es que fuiste realmente una villana, pero yo creo que los sos. No puedo creer, yo creo que sos muy machista, que la mandaste a Sabrina a levantar a los hombres... Tenías todo el look de una madama de un burdel, y eso es horrible Isabel", comentó tajantemente Ubfal.

Fuente:PRONTO