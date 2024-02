Pedro Rosemblat defendió a Lali Espósito y le contestó de forma muy ácida al presidente

"Lali Depósito", así fue como definió Javier Milei a Lali Espósito durante la entrevista que dio ayer con Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebuq. Esta no es la primera vez que el presidente se enfrenta de forma pública con la cantante, a quien semanas atrás acusó de haber cobrado "plata del Estado" por dar un show. Luego, criticó su presencia en el Cosquín Rock.

Como era de esperarse, las palabras del presidente fueron en escalada y la mañana de este jueves todos estaban hablando de eso. En este sentido, muchos colegas, artistas y periodistas salieron a defenderla.

Ahora, fue su novio Pedro Rosemblat, quien habló en Gelatina sobre las acusaciones que hizo Milei: "Como ya saben, estoy de novio con ella. La amo, la admiro y cualquier cosa que yo diga será adjudicado porque el título no va a ser qué opinó Pedro Rosemblat sobre los dichos de Milei sino qué opinó el novio de Lali".

"Quienes miran este programa o me siguen saben que, muchas veces, tengo un tono un poco vehemente, a veces pasado de rosca. Teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a intentar no descalificar, no insultar a nadie y, sobre todo, no caer en un lugar de defenderla porque está visto a todas luces que no necesita que la defienda su novio porque se la banca sola y porque si necesitara una defensa tiene literalmente a millones de personas que lo pueden hacer y, de hecho, lo hacen", añadió filoso Rosemblat.

En primer lugar, el periodista expresó con humor: "Lo que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas bolu... que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella. Me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali. Estoy hablando de la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali. De a ratos es desesperante".

"Entiendo que, tal vez, la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota. Lo segundo que quiero decir es que, a esta altura, es que el objetivo no es amedrentar a Lali sino asustar a todos los demás", sumó.

Fuente: Pronto