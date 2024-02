Catalina de Gran Hermano tomó partido en la pelea entre Furia y Agostina

Pese a que las participantes Furia y Agostina fueron muy unidas desde el primer día, la convivencia, el juego en sí y el día a día en Gran Hermano provocó que las únicas dos “sobrevivientes” del grupo de Las Furiosas terminen peleadas entre ellas, con denuncias cruzadas a los gritos, acusaciones y una escalada de violencia que casi se les va de las manos.

A raíz de las peleas que tuvieron las hermanitas aentro de la casa, el público quiso saber la opinión de Cata al respecto, otra de las integrantes del grupo que quedó eliminada. En ese sentido, fue este viernes al aire de A la Barbarossa, ciclo que conduce Georgina por Telefe donde la jugadora que se perfila para volver al reality advirtió que le iba a soltar la mano a Agostina.

Todo se dio cuando le consultaron sobre la jugada de Agostina salvar a Virginia de la última placa ya que se perfilaba en ser una de las candidatas a abandonar el juego. Por su parte, Cata contestó: “Yo opino que jugó excelente porque sacó a Virginia, iba a ir toda la gente contra ella porque es aburrida, no hace nada, llora todo el día”.

“La sacó a Virginia para que no la saque (el público) y se vaya alguno de mis compañeros que es más fuerte que ella”, insistió Catalina sobre la estrategia que ideó su amiga adentro del reality para permanecer ella y también tras su enfrentamiento con Furia.

Luego hablaron del careo entre Agostina y Juliana. Sobre ese tema, Cata demostró tener una postura muy marcada y no se quiere bajar de ahí, al contrario. “No me gustó nada, y la banco a Furia totalmente”, afirmó y explicó: “Ellas ya habían arreglado las cosas, y Agostina siguió, y siguió y siguió… Quiero decirle a Agostina que si yo entro a la casa, claramente de su lado no voy a estar”.

“No me gustó. Yo las quiero a las dos, pero ¿Que le digan a Furia que es mala persona? A mí, con esa no se metan, porque yo a Furia la voy a defender a muerte”, sostuvo indignada por la pelea entre las hermanitas que, al parecer, no tiene vuelta atrás.

También hace unos días en su cuenta de X (antes Twitter) dio su opinión al respecto. Allí la exparticipante coincidió con lo que dijo en las últimas horas en el programa de Georgina y también porque sus fanáticos quisieron saber su opinión al ser amiga de ambas y del mismo grupo de juego adentro de la competencia.

”No Agos, yo en esta no te banco”, aseguró Cata y explicó los motivos de su postura. “Lo único que voy a opinar de la pelea entre Agos y Furia es que me cayó MUY mal que Agostina diga que Furia es mala persona .. porque si algo no es es mala persona…. Se enoje quien se enoje. Juli está enojada y tiene razón”, afirmó la exconcursante que se perfila como una de las favoritas para ingresar en el repechaje.

“A Agos la quiero. Pero decirle eso a Furi, NO”, concluyó Cata quien dejó muy en claro que está a favor de Furia en este conflicto que se formó adentro de la competencia con dos jugadoras que eran del mismo grupo que ella y que tenían un vínculo muy cercano, casi una amistad.

(Fuente: Teleshow)