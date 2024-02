Héctor Daer se despachó con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei. En una serie de entrevistas radiales, uno de los secretarios generales de la CGT acusó a la Casa Rosada de promover "un país empobrecido absolutamente" y, en línea con otras declaraciones de Pablo Moyano, volvió a hablar de una huelga de la central obrera. El que estalló de furia por los dichos de Daer fue José Luis Espert: "Caradura, ni un paro a Alberto Fernández".

"Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada", manifestó este sábado Daer, que se hizo eco del autocelebrado superávit fiscal que anunció Economía a última hora del viernes. Esa fue, además, una de las frases que destacó en sus redes sociales, donde concluyó: "Va a hacer un país empobrecido absolutamente".

El diputado de Avanza Libertad, muy cercano al oficialismo y que tuvo un rol clave en el debate en comisiones de la Ley Ómnibus, le respondió directamente a ese mensaje del gremialista de Sanidad.

"Caradura. Ni un paro a Alberto Fernández que nos dejó 50% de pobres y fundió a medio mundo y mató gente con su cuarentena cavernícola", arremetió el legislador nacional.

"Vos no tenés cara", insistió con las descalificaciones. Y concluyó con una alusión a una medida que evalúa el Gobierno y que significaría un golpe directo al gremialismo: "A ustedes habría que sacarles las Obras Sociales y que la gente aporte directamente a las verdaderas prestadoras de salud".

El plan de Milei es pasar su "motosierra", como promocionó el ajuste durante la campaña, en los gremios. Se trata de una reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales, una caja clave para los líderes de la CGT.

De hecho, el Gobierno no giró en enero a las prestadoras sindicales unos $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.