Con 12 partidos se pone en marcha el XX Reducido de Aranduroga

La XX edición del torneo Reducido Top 10 que organiza y que tiene como sede el Aranduroga Rugby Club se pondrá en marcha este sábado. Desde las 14, se jugarán los doce partidos correspondientes a la zona clasificatoria donde participarán 10 equipos de la región y del Paraguay.

El certamen, donde se disputan encuentros de tiempo reducido sirve como preparación para los diferentes clubes de cara a las competencias oficiales y regionales.

Los clubes participantes fueron divididos en tres grupos. La zona A quedó conformada por Sixty de Resistencia, Aguará de Formosa y Taraguy. En el B quedaron Curne de Resistencia, Capri de Posadas y Regatas Resistencia, mientras que en el C están Aranduroga, Tacurú de Posadas, Cristo Rey de Paraguay y San Patricio.

Los partidos de los grupos A y B durarán 40 minutos,mientras que los cotejos del C serán de 30 minutos. En todos los casos habrá dos períodos con un descanso de 5 minutos.

El primero de cada grupo y el mejor segundo, avanzarám a la Copa de Oro Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, los dos segundos restantes y los dos mejores terceros a la de Plata Banco de Corrientes y en tanto que el tercer tercero y el cuarto de la zona C disputará la Copa de Bronce Michelob Ultra. También se entregarán premios al mejor jugador del torneo y al equipo fair play.

El certamen servirá para que los equipos correntinos presenten a sus nuevos cuerpos técnicos. En Aranduroga, Mario Moreschi reemplaza a Julián del Villar, en tanto que en Taraguy está como head coach Darío Silberman para ocupar el lugar de Diego Cuenya. El conjunto Cuervo también se presentará este sábado en Santa Fe para jugar frente a Crai. Mientras que en San Patricio, Enzo Ramos encabeza el staff de entrenadores donde contará con la asistencia de Ricardo Camacho y Luciano Artal, entre otros.

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha 1:14;00 Capri vs. Regatas Resistencia, 14;50 Cristo Rey vs. Aranduroga, 15;40 Sixty vs. Aguará, 16;30 Aranduroga vs. Tacurú, 17;20 Regatas Resistencia vs. Curne y 18;00 San Patricio vs. Aranduroga.

Cancha 2:14;00 Aguará vs. Taraguy, 14;50 San Patricio vs. Tacurú, 15;40 Curne vs. Capri, 16;30 San Patricio vs. Cristo Rey, 17;20 Taraguy vs. Sixty y 18;10 Cristo Rey vs. Tacurú.