Confirman romance entre Romina Uhrig y Nacho Castañares

En los últimos días, Nacho Castañares se convirtió en tendencia por su situación amorosa. A pesar de que se sospecha que el ex Gran Hermano está en pareja con Nati Jota, luego de que se difundiera una imagen de él muy cariñoso con la periodista, también comenzaron otras habladurías. Y las mismas lo relacionan con Romina Uhrig.

Romina, quien acaba de volver a la casa de Gran Hermano y Nacho se conocieron dentro del reality y siempre mantuvieron una relación de amistad. Sin embargo, ahora, varios medios aseguran que los ex jugadores tienen un apasionado y secreto romance. Esto pese a que los protagonistas de esta historia hayan desmentido un acercamiento amoroso.

Fue el panelista Pepe Ochoa de LAM quien confirmó que están juntos. “Te recontra confirmo, Nacho y Romina se siguen viendo. El que se enganchó es Nacho y ella no. Empezó como un histeriqueo”, fueron sus palabras exactas. Luego, agregó: “Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, qué me dice te recontra confirmó la mentira que salió a la luz entre Marcos (Ginocchio) y Juli (Poggio). Nacho y Romina se siguen viendo”.

Asimismo, por lo que aseguró Ochoa, la separación entre Romina y su marido, el exintentende bonaerense Walter Festa tiene fue por causa de su ex compañero de GH. “Nacho se enganchó, y ella no, y me cuentan que la separación con Festa es por Nacho”, cerró.

Fuente: Minuto uno