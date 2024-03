Amor o marketing: qué pasa entre Javier Milei y Fátima Florez

La pareja conformada por Javier Milei y Fátima Flórez no logra desestimar los rumores sobre su separación. Esta vez, fue el periodista Chiche Gelblung quien volvió a darles vida e incluso se atrevió a hablar de la existencia de "otro personaje rondando el despacho presidencial".

Gelblung, quien recientemente entrevistó al Presidente, se expresó en el ciclo Gente de bien de la Metro 95.1. Allí el comunicador indicó: “Yo no sé qué pasa con Fátima Flórez, creo que esa relación no existe más. No me lo dijo y se lo iba a preguntar, pero no me quiso contestar”.

"Y como hay otro personaje, que yo conozco, rondando el despacho presidencial dije: 'Cayó la otra'. No me pregunten quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia", afirmó el periodista. Debido esto, la conductora del ciclo Catalina de Elía infirió que podría tratarse de la diputada Lilia Lemoine, pero Gelblung se negó a dar más detalles.

"Ella me pidió: 'Antes de que sea Presidente haceme gancho'", reveló Gelblung, quien ante la insistencia del panel insistió: "No voy a decir nada, no me lo van a sacar". Por último, respecto al vínculo entre el mandatario y la artista, el conductor sostuvo: "Yo no sé si fue amor o una necesidad de marketing. Nunca entendí esa relación".

Fuente: Minuto uno