Cierre del Inafci: "El daño es muy grande, incumple la ley y tratados internacionales"

Anahí Lindstrom, responsable de la delegación Corrientes de la subsecretaria de Agricultura Familiar se refirió al cierre del Inafci en Corrientes. Según indicó, se pierden un total de 65 puestos de trabajo en la provincia con un carácter técnico. "No se pierden sólo puestos de trabajo, se pierden políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar", dijo a Hoja de Ruta.

La decisión del Gobierno Nacional de cerrar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) afectará en Corrientes a casi 12.000 núcleos de agricultura familiar registrados a lo largo de los últimos cuatro años, que recibían de ese organismo un soporte de asistencia clave para su desarrollo. En respuesta a la medida y en defensa de los puestos de trabajo, este miércoles las y los empleados del área en esta capital realizan una asamblea.

"Estamos viendo qué vamos a hacer. Nos impactó la noticia como a todos. Nos enteramos por los medios y no tuvimos ninguna noticia previa", aseguró. "Desde el 10 de diciembre no tuvimos autoridades nacionales pero seguimos trabajando porque hay procesos abiertos, trabajo que realizar y la producción no para porque cambia el Gobierno", destacó Lindstrom.

Según detalló Lindstrom, esto es un "abandono a las políticas públicas de economía familiar". "Ayer se hizo hincapié solamente en los puestos de trabajo. Pero no se habla de que se pierden las políticas públicas que sustenta y permite el desarrollo de la agricultura familiar que asiste a miles y miles de familias para que puedan seguir viviendo y produciendo en los campos y que después llegan a la mesa de todos nosotros", detalló.

En forma directa son 65 los trabajadores de Corrientes que pierden su trabajo. "Están distribuidos en todos los departamentos de la provincia", destacó.

El trabajo que realizaba el Inafci en Corrientes era de asistencia técnica/extensión rural. "Tenemos ingenieros agrónomos, veterinarios, licenciados en trabajo social y licenciados en economía agropecuaria. Hacen un trabajo de asistencia: qué plantar, cómo plantar, si hay alguna peste, todo ese tipo de cosas", sostuvo.

"Muchas veces el productor tiene muchas limitaciones y eso se va sorteando con la organización. Por ejemplo, si se compra una máquina que sirva para varias familias, si se hace una capacitación, que sea para todos", detalló.

