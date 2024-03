Fabián Gianola reapareció tras la denuncia por abuso sexual en el programa de Carmen Barbi

Fabián Gianola fue denunciado por abuso sexual en 2018 y, a varios años del escándalo, reapareció en televisión para hablar de su sobreseimiento. El actor dialogó con Carmen Barbieri en Mañanísima y dio detalles de cómo cambió su vida.

Tras declararse inocente y asegurar que no existe ninguna prueba ni testigo en su contra, Carmen descolocó al actor al preguntarle de qué vive. “Hace como tres o cuatro años que no vivo de esta profesión”, anticipó Gianola.

Sobre esto, explicó: “Un poco fue por lo que pasó, sí, pero no fue la única razón. Las cosas se van dando, van cambiando, y en determinado momento me ofrecieron asociarme a un emprendimiento de salud. Hoy soy socio y la verdad es que me va muy bien”.

Fabián Gianola dejó en claro que, en este momento, tiene tres ofrecimientos distintos para volver a la televisión, pero confesó que aún lo está pensando. “Me parece que voy a esperar un poco”, señaló. Cuando Barbieri le preguntó por el cariño de la gente, Fabián reveló que nunca dejó de sentirse acompañado por sus seguidores: “Fui a un crucero, a comer, a la cancha y la verdad es que salvo en contadas ocasiones siempre me fue bien y me saco muchas fotos”.

Acerca de su futuro profesional y su carrera actoral, el artista indicó: “Hace unos días fui al teatro y vi una marquesina con diez espectáculos diferentes en un mismo teatro, como si fuera un supermercado. Al ver esto decidí esperar un poco para volver porque me parece que no es el mejor momento a nivel país. No tengo la necesidad ni la urgencia, gracias a Dios”.

Por último, Fabián Gianola cerró: “Hace ya dos años que no trabajo, lo hice hasta finales de 2021. Puedo vivir sin trabajar en el ambiente. Me gusta el teatro, lo amo, pero tiene que ser un proyecto que realmente me entusiasme y me guste”.

