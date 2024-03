Lograron un trasplante de riñón de cerdo a un humano

Un hospital estadounidense informó que un equipo de cirujanos realizó un inédito trasplante de un riñón de un cerdo genéticamente modificado a un humano.

El paciente, un hombre de 62 años, "se recupera bien" de la operación, que se llevó a cabo el sábado pasado, anunció el Hospital General de Massachusetts, en Boston, en un comunicado. Según informaron, toda la cirugía duró unas cuatro horas.

Ya se habían trasplantado riñones de cerdo a personas en muerte cerebral. En el pasado pacientes conscientes también recibieron un trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado, pero fallecieron.

Las modificaciones genéticas se llevan a cabo para reducir el riesgo de rechazo por parte de los receptores. Los cerdos son de los animales con mayor compatibilidad respecto a los seres humanos.

Los médicos "me explicaron minuciosamente los pros y los contras del procedimiento", afirmó el paciente, Richard Slayman, citado en el comunicado. "Lo vi como una manera no sólo de ayudarme a mí, sino también de dar esperanza a miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir", remarcó.

El hombre, que vive en el estado de Massachusetts, evaluó los pro y contras con el equipo médico y tomó la decisión de operarse con la esperanza de "no solo mejorar su calidad de vida, si no también de extenderla". Según el diario The Independent. Slayman había comenzado a tener problemas con su riñón en 2023.

Más de 100.000 personas esperan un trasplante de órgano en Estados Unidos, sobre todo de riñón, según datos oficiales de la oficina que coordina la donación en ese país (UNOS).