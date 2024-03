Uno de los detenidos asegura que disparó por medio millón de rublos

Horas después del atentado terrorista en el Crocus City Hall de Moscú que dejó al menos 133 muertos y más de 100 heridos, el Servicio de Seguridad Ruso (FBS) difundió un video de la captura de tres sospechosos y un supuesto interrogatorio improvisado en el que uno de los hombres confiesa que le pagaron 500 mil rublos (poco más de 5.000 dólares) por abrir fuego contra los civiles.

Según los medios rusos, uno de los sospechosos fue identificado como Fariduni Shamsiddin, que entró a Rusia el 4 de marzo desde Turquía. En el video, le preguntan: "¿Disparaste? ¿A quién?", y mientras lo tienen contra el suelo y agarrado del pelo, contesta: "A la gente". Cuando le interrogan porqué, responde que "por dinero".

Enseguida lo hacen arrodillarse y lo indagan sobre cuánto cobro. "Aproximadamente medio millón de de rublos. Aún no lo he recibido, solo la mitad. Me lo transfirieron a una tarjeta. No tuvimos tiempo para recibir el dinero", aseguró el detenido según las imágenes difundidas.

Sobre las armas, remarcó: "Ellos las trajeron. No sé quienes son, me escribieron por Telegram sin nombres ni apellidos".

Según sus palabras, escuchaba "lecciones" de un predicador y un asistente de este le escribió aproximadamente hace un mes. La tarea fijada consistía en matar a la gente, no importaba a quién en particular.

Otro de los detenidos afirmó que vivía en un albergue en Dmitrovka y que, como no tenían trabajo, respondieron al llamado de "un tal Abdullo" que los contactó por Telegram y les ofreció mucho dinero por ir a dispararle a desconocidos en Moscú.