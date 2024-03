Día de la Memoria y reacción oficial: Carlotto habló ante una multitud y criticó a Milei

Más Info

“No te votó nadie”

La vicepresidente Victoria Villarruel salió en el acto a contestarle por redes a la presidenta de Abuelas. "Carlotto a vos no te votó nadie, votó a Milei", comenzó en su posteo.

Y arremetió: "Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también". La referencia de Villarruel apuntó a los organismos de derechos humanos, cercanos al kirchnerismo.

Siempre provocadora, la vicepresidente remató su tuit en X con el hashtag #NoFueron30000, bandera que decidió levantar en el Día de la Memoria, como su foco argumentativo para la jornada.La respuesta de Villarruel fue retuiteada por Milei.

El primero que expuso una sutil diferenciación por el debate sobre la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar fue el ministro de Defensa, el radical Luis Petri, que, en declaraciones a radio Rivadavia, consideró que el mismo "no aporta a la discusión. Es una encerrona entre los que dicen que la cifra es tal o no es tal. Lo que sí aporta es trabajar para consolidar la democracia todos los días", consideró