La sincera conversación de Denisse y Bautista tras el malentendido que casi los separa

La novela de Denisse González y Bautista Mascía sumó un nuevo capítulo luego de que los participantes de Gran Hermano volvieran a mostrarse cariñosos entre ellos y tuvieran una sincera conversación.

Esto sucedió después de que Denisse escuchara que Bautista habría dicho que por estrategia no le convenía estar junto a ella. "Va a afectar mi juego", habría dicho.

Luego de que esto pasara, Catalina Gorostidi le sugirió a su amiga que averiguara si este rumor era cierto o un simple invento. Parece que, finalmente, Denisse siguió su consejo y descubrió que todo estaría bien con Bautista.

"¿Me extrañaste?", le preguntó ella mientras lo abrazaba en la cama. "Sí", respondió él. Aprovechando esta respuesta, la participante continuó: "Bueno, me alegro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que organizar cuestiones acá. Vos querés que yo diga cosas (a tu favor) pero vos a mí no me decís nada. Me dijiste una sola frase y se la tuve que contar a la psicóloga. Ella me dijo que no minimizara".

"¿Qué frase fue? ¿Qué te había extrañado mucho?", quiso saber Bautista. "No, eso no. La otra, la que te dije que era obvia", respondió ella avergonzada.

"¿Que me gustás? ¿Eso lo minimizaste?", repreguntó él. "Y sí (después de todo lo que pasó)... Igual te extrañé", admitió Denisse.

Fuente: Pronto