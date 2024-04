Tini Stoessel se quebró durante un vivo de Instagram

Tini Stoessel presentó anoche su quinto disco "Un mechón de pelo" en un vivo de Instagram a corazón abierto en el que expuso sus sentimientos con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. "Estoy contando mis partes heridas", confesó llorando.

“Espero que ojalá puedan acompañarlos en algún punto de sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, decir lo que les está pasando”, comenzó diciendo.

La artista agregó que: “Haber podido verbalizar las cosas y después darme cuenta de que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago y frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes, no pensé nunca que este vivo iba a pasar, no pensé que me fuese a animar”.

Con la voz quebrada, le agradeció a las personas que la acompañaron en el proceso de creación del disco y en su difícil momento personal y sumó: “Se sintió muy liberador poder hacer música con cosas que no me animaba a decir, entonces estoy muy feliz por eso”.

“Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales, que ves algo de alguien que está expuesto, o no, y comentar, a veces, impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona, muchísimo”, continúo la cantante, con lágrimas en los ojos.

Acto seguido, hizo un llamado a la reflexión: “Ojalá podamos tomar bastante más de conciencia de lo que generan las redes sociales y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general. Siento como que se habla muy libremente de la vida del otro y se opina muy libremente, de qué es lo que uno piensa, y nadie sabe lo que está viviendo o procesando esa persona”.

“Por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, concluyó Tini.

Fuente:Minuto uno