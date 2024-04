Córdoba se sumó a la primera ubicación

En el cierre de la segunda fecha de la Copa “Palacio”, Córdoba venció a Don Bosco 74 a 60 y se sumó al lote de punteros de la competencia para equipos de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En la victoria de Córdoba se destacaron Marcos Kupervaser con 17 puntos y Gonzalo Cotto Oria con 14, mientas que en el equipo colegial, el goleador resultó Sergio Blanco con 19.

Además, también durante la jornada del viernes, consiguieron su primera alegría en el certamen, Pingüinos que con 14 puntos de Alexis Ortíz venció a Sportivo Corrientes 63 a 46 y Alvear, que tuvo como máximo goleador a Agustín Robles con 15 puntos, que hizo lo propio ante Malvinas 1536 Viviendas 72 a 57.

La fecha había comenzado el miércoles con estos resultados: San Martín 83 - Hércules 75, Colón 58 - Juventus 57 y Regatas 59 - El Tala 64.

Así se ubican

Cumplidas dos fechas, las posiciones son las siguientes: Colón, El Tala y Córdoba 4 puntos, Regatas, Don Bosco, Juventus, Pingüinos, Alvear y San Martín 3; Hércules, Sportivo y Malvinas 1536 Viviendas.

Lo que viene

El programa de partidos de la tercera fecha, es el siguiente: Juventus vs. Sportivo Corrientes, Alvear vs. Colón; El Tala vs. Malvinas 1536 Viviendas; Hércules vs. Regatas; Don Bosco vs. San Martín y Pingüinos vs. Córdoba.