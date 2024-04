“En Corrientes la gestión funciona y Valdés es un líder con mucho reconocimiento social”

Por Eduardo Ledesma

Edición para versión gráfica: Belén Da Costa

Especial para El Litoral

Martín Baintrub es consultor-publicista de larga trayectoria. Conoce la política nacional y local como pocos. También es escritor y tiene cuatro libros publicados. Su novela “Descansar en paz”, fue más allá del papel: se convirtió en guión, luego en película, llegó a Netflix y hoy es una de las más vistas del mundo, del continente, y la más vista de Argentina.

La película está basada en su novela homónima y fue escrita y dirigida por Sebastián Borenzstein (La odisea de los giles). En la producción participaron Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff.

Baintrub fue el quinto invitado del ciclo audiovisual Eduardo Ledesma Pregunta 2024. Y como la producción propone reflexionar sobre temas contemporáneos que atraviesan a la sociedad, como el poder, la política, el género, la cultura, el arte, etc., con Martín hablamos de todo eso, empezando por el costado más brillante de su actualidad profesional: la del cine.

¿Cómo estás viviendo este momento? En boca del mundo estás ahora mismo.

Sí, es un momento muy lindo. Contémosle a la gente que eso tiene que ver con que una de mis novelas se llevó al cine. “Descansar en paz” se estrenó en Netflix y tuvo una explosión. La verdad es que se está viendo en todo el mundo y yo estoy muy contento.

Pongámosle número a ese relato.

Está primera en todos los rankings de Sudamérica y es la cuarta película no hablada en inglés más vista en el mundo. Son números que son difíciles de asimilar. La película fue recomendada esta semana en New York Times, se ve en cualquier país del mundo porque Netflix hizo un estreno simultáneo. Así que esto es un fenómeno que yo no esperaba, no imaginé, no tomé dimensión de lo que iba a significar un estreno en la plataforma.

¿Vos cómo estás con todo esto?

Estoy sorprendido porque este es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace tres años desde que cedí los derechos de la película. Y durante un año y medio trabajamos en la adaptación y yo me fui haciendo la idea de que iba a ser una película. Se la vendí a Kenia, que es la productora de Ricardo y el Chino Darín, lo cual ya le ponía un nivel importante y después me fui enterando del elenco. Con Furriel, Griselda Siciliani, el Puma Goiti y cada vez era un poquito más.

Nunca me di cuenta de que esto no era una película que iba al cine y la iba a ver, si nos iba muy bien, súper bien, un millón de personas. Ni bien se estrenó, tenía seis millones de visualizaciones, porque la potencia de las plataformas hoy en día, en especial Netflix, le pone una dimensión que está por fuera de cualquier imaginación de alguien que no es del palo.

¿Y si ahora además de publicista o escritor te digo guionista, te das vuelta en la calle?

No (risas). Una de las cosas que pasó en la adaptación de la novela es que fui aprendiendo mucho de cine. A uno que le gusta ver cine y cree sabe y no, yo creo que el guionista de la película, que es Marcos Osorio Vidal, le hizo un aporte muy importante. Hay cosas que están en la película que no estaban en el libro y que le hicieron mucho bien a la película, y después hay otras que cuando vos sos el autor de la novela no querés que las toquen -por ejemplo el final- que tiene otro final. Yo hubiese resistido más, pero hice lo que pude.

Se cambiaron varias cosas de la historia original, ¿vos qué opinás de eso?

A mí me parece bien. Al final uno es dueño de su novela, y a diferencia de una novela que es una creación individual, una película es una creación colectiva. Hay personajes que son más importantes, como los productores, el director o los actores. Pero interviene mucha gente, los técnicos, los maquilladores y cada uno le va poniendo su granito de arena. Entonces uno tiene que bajar un poquito el ego y decir acá hay un montón de gente valiosa que sabe y que le está poniendo lo suyo y hay que respetarlo.

¿Qué sigue para vos en ese sentido? ¿Pensás en algo audiovisual con tus otras novelas?

Desde que se presentó la película recibí muchos llamados. Hay mucha gente que me pregunta por mis otros libros. Es gracioso porque antes la gente leía el libro y decía: “Che, parece una película”. Yo creo que es algo que me sale naturalmente, pero cuando trato de racionalizarlo, creo que hoy la gente tiene muchos estímulos que compiten con la lectura. Sin ir más lejos, las plataformas de streaming, Spotify, las redes sociales, etc. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso, en la medida de lo posible, y escribir de una forma dinámica.

Los capítulos de mis libros en general son cortos, vuelan, tienen mucha imagen, y al final, cuando vos completás la lectura de alguno se ve que genera esa sensación de que parece una película.

¿Qué te da la escritura qué no te da la publicidad?

Frescura. Primero porque yo hago publicidad política hace más de 30 años, y esto es algo relativamente nuevo, entonces hay algo de decir: “Che, estoy haciendo algo que es lindo y es nuevo”.

¿Y la publicidad? Tenés mucha relación con Corrientes pero además de eso, imagino que tenés que estar preparado. ¿Lees mucho?

Yo creo que soy un desprolijo como lector, porque leo cosas de distinto origen. Para la parte política leo mucho de actualidad, leo los diarios, leo diarios de Buenos Aires y de Corrientes. Trato de estar digamos en contexto político todo el tiempo. Datos, informes, googleo, busco, colaboro con el gobernador en la escritura, los discursos importantes, entonces, requiere buscar mucha información. Y eso lo hago, es parte de mi trabajo y lo hago.

En cuanto a la lectura placentera o que de algún modo influye en lo que escribo, a mí me gusta escribir algo que está cerca del thriller político. Entonces, leo mucho thriller político, novela negra, etcétera. Eso es una lectura que hago placentera.

Ya que mencionas la política: ¿La elección ganada por Milei modifica la publicidad política o la va a modificar?

Yo creo que va a haber todavía espacio para la comunicación tradicional, pero cualquier equipo de campaña que quiera competir va a tener que incorporar ese otro territorio digital. De hecho, nosotros que somos muy del trabajo en equipo, en general estamos tratando de hacer como el planeamiento estratégico de las campaña. Desarrollamos la publicidad offline y tratamos de que se incorporen equipos jóvenes, porque están mucho más familiarizados con los lenguajes, etcétera, para la publicidad online, en redes, etcétera.

¿Pero todo bajo el sello de la consultora Persuasión o hacen alianzas estratégicas?

Aquí en Corrientes el Gobernador tiene un equipo de comunicación 2.0 muy bueno. Trabajan bien, muy bien, y ellos no dependen de nosotros, pero trabajamos coordinadamente. Tenemos buena relación, hablamos, definimos objetivos y avanzamos. Nosotros hacemos también la comunicación del gobernador de Tierra del Fuego, y él trabaja con un equipo 2.0 de Buenos Aires muy bueno y también tratamos de coordinar para dónde vamos a ir. Eso es algo que yo creo que si no lo incorporas no vas a poder funcionar.

¿El candidato futuro tiene que tomar nota de cambios drásticos?

Si alguien me hubiese dicho hace un tiempo que un candidato que decía que estaba bien vender niños y órganos y que iba a decir que los políticos eran unos “soretes” y que el Congreso era un nido de ratas y que iba a gobernar así, hubiese pensado, no llega. Y si por algún motivo llega, dura media hora, y no. Llegó y parece que van varios meses y su imagen parece bastante consolidada, así que habrá que ver, pero que es novedoso, es novedoso.

¿Y qué estás viendo acá en Corrientes?

Corrientes tiene un modelo de gestión que funciona. Tiene una economía estable con superávit fiscal, donde los sueldos de los empleados públicos se pagan regularmente y mantienen niveles de actualización importantes. El Gobernador está muy empeñado en un proceso de modernización de la provincia que tiene mucho que ver con la generación de nuevos y distintos empleos.

Yo veo al gobierno funcionando bien en un contexto en Argentina muy difícil. Me parece que Gustavo Valdés es un dirigente, un líder que tiene mucho reconocimiento social. Vos ves las encuestas y sus números son estratosféricos. El futuro nadie lo sabe pero me parece que el modelo correntino está bastante consolidado.

En general solemos empezar así, pero ahora vamos a terminar de esta manera: si yo digo Martín Baintrub, ¿quién es?

Y yo ahora te diría que me estoy sintiendo un escritor. No estaba muy convencido. Cuando llenaba formularios ponía “publicista”. Pero básicamente yo me siento un tipo sensible, familiero, amiguero, muy interesado en la cultura y un laburante.