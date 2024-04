Un egresado de la Unne fue elegido como editor de prestigiosa revista internacional

El Dr. Patricio Acosta, biólogo egresado de la Universidad Nacional del Nordeste e investigador de CONICET y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires, fue designado por la Microbiology Society, de Reino Unido, como editor de la renombrada revista científica internacional “Journal of Medical Microbiology”.

Journal of Medical Microbiology es la revista interdisciplinaria de referencia sobre microbiología médica.

Proporciona una cobertura completa de microbiología médica, dental y veterinaria y publica artículos que van desde investigaciones de laboratorio hasta ensayos clínicos, incluyendo bacteriología, virología, micología y parasitología.

“Como egresado de la UNNE, quería compartir con la comunidad de la Universidad Nacional del Nordeste que hace unos días fui designado editor de esta renombrada revista científica internacional con sede en Inglaterra” destacó.

El Dr. Acosta es egresado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. Además, es médico de la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente se desempeña como médico especialista en virus respiratorios de la Unidad de Infectología del Departamento Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires.

Sus actividades de investigación se enmarcan en el estudio de virus respiratorios y factores asociados a severidad en poblaciones de bajos recursos económicos.

Satisfacción

“La designación como editor del Journal of Medical Microbiology, además de gratificante es de una enorme responsabilidad, porque es la persona que decide en última instancia si un trabajo científico se publica o se rechaza (más allá de la evaluación por pares)” resaltó.

En cuanto a la relevancia de las publicaciones científicas, consideró que las mismas cumplen un rol fundamental en la transmisión del conocimiento científico, pero en los últimos años se ha modificado completamente la forma en que se divulgan los resultados en ciencia.

Tradicionalmente, acotó, los trabajos científicos se compartían primero con la comunidad científica, a través de publicaciones especializadas y posteriormente con la comunidad en general, a través de las noticias, publicaciones multimedia, etc.

Mientras que, en la actualidad, la aparición de los pre-prints (una publicación que se difunde públicamente sin revisión por pares), ha hecho que gran parte de los trabajos lleguen primero al gran público general.

Sobre ello, mencionó que la revisión por pares sigue siendo la forma tradicional de publicar, y tiene por fin asegurar la calidad de los trabajos, evitando publicaciones con datos dudosos o fraudulentos.

“Todo este proceso, está regulado y tiene tiempos que suelen ser de varios meses”.

Señaló que los “tiempos” que requiere la revisión por pares, ha favorecido la aparición de múltiples revistas depredadoras (predatory journals), que con el ofrecimiento de una revisión rápida y sin procesos engorrosos, publican trabajos con métodos de revisión muy cuestionados y pocos claros.

Por otra parte, muchas revistas científicas prestigiosas se han vuelto de “acceso abierto” (open access) con costos de publicación muy elevados, lo que hace que el “acceso abierto” muchas veces sea prohibitivo para los investigadores de países con restricciones económicas.

“En mi caso, en los cargos que he ocupado en gestión, siempre trato de aportar la mirada de los países en desarrollo, buscando resaltar las limitaciones que se presentan en estos contextos, a fin de generar propuestas en la mesa de toma de decisiones, que ayuden a superar los obstáculos que encuentran los científicos en entornos económicamente desfavorables” destacó el Dr. Acosta.

Trayectoria

En su formación y trayectoria profesional, el Dr. Acosta realizó el Doctorado en inmunopatología en la Universidad de Buenos Aires con los más altos honores (Summa Cum Laude) y realizó una formación de post-doctorado como Research Fellow en la Universidad de Vanderbilt (USA), bajo la dirección del Dr. James Crowe Jr.

Por otra parte, se desempeñó como Profesor responsable de investigación del programa “Translational Health Science Intership in Argentina” dependiente de la Universidad de Georgetown (USA) desde el año 2009 hasta el año 2018 y como docente adscripto de la materia Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA.

En el año 2013 fue electo Embajador de la Sociedad Americana de Microbiología, y en el año 2014 fue elegido como Consejero para Latinoamérica por la Sociedad Panamericana de Virología Clínica, una destacada organización científica que nuclea a los especialistas en virología clínica a nivel mundial que se encuentra en Estados Unidos.

Recibió becas y premios de organismos nacionales e internacionales, debiendo destacarse que en el año 2016 recibió el Young Investigator Award of the Year por la Pan-American Society for Clinical Virology (USA).

En el año 2017 fue elegido Director de la American Society for Microbiology (USA), siendo la primera vez (en 117 años de la institución) que un extranjero no residente en USA ocupa dicha posición.

También fue designado en el consejo directivo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, una organización sin fines de lucro que monitorea las enfermedades infecciosas a escala global.

En el contexto de pandemia se había destacado su trabajo en proyectos de investigación para poder determinar causas de severidad en la enfermedad por SARS-CoV-2.

En el rol de editor de publicaciones científicas, fue miembro editor de la revista científica Mediators of Immflamation y de la revista Journal of Immunology Research, y actualmente es miembro del comité editor en la revista International Journal of Infectious Diseases.

*Con información de UNNE Medios