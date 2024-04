Alex Caniggia se sacó cuando le pidieron plata para salvar a Furia en Gran Hermano

Juliana “Furia” Scalgione, una de las participantes más fuertes de Gran Hermano 2023, está nominada y en la cuerda floja. Preocupados, a pocos días de la doble gala de eliminación del domingo, sus fieles fanáticos le habrían hecho un pedido a Alex Caniggia. Indignado, el mediático reaccionó con un fuerte exabrupto.

Alex se enojó ante el rumor que afirma que pondría dinero para salvar a Furia. Sacado, aseguró que está harto del programa, de sus fanáticos y, especialmente, de la televisión argentina. Mientras tanto, el fandom de Juliana está haciendo todo lo posible por ayudar a que su ídola siga en la casa.

“Gente, a ver si me dejan de hinchar las pelotas con Gran Hermano, esta Gran Hermano, me hinchó las pelotas Gran Hermano y la televisión argentina. ¿No entienden que no consumo televisión argentina? Es una verga... Una bosta... Y Gran Hermano me chupa las pelotas”, cerró, a los gritos, mientras se tocaba los genitales.

(Fuente: Ciudad Magazine)