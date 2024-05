“Quiero ser gobernador de Corrientes, pero no estoy en política por un cargo”

Por Eduardo Ledesma

Edición gráfica: Belén Da Costa

Emiliano Fernández Recalde es el intendente de Virasoro, pero además es uno de los intendentes más jóvenes de Corrientes. No duda en asegurar que aspira a la gobernación pero que un cargo político no lo desvela. Confirma que recorre la provincia y cuenta que ve con preocupación la falta de empleo. Para él, la política de estos tiempos no debe sintetizarse en fanatismos ni rótulos.

Señala que es posible replicar el éxito industrial que atraviesa Virasoro en las demás localidades de Corrientes. Además, aseguró que “Virasoro tiene hoy en espera 10 inversores para entrar en el parque industrial, pero no tenemos tierra para ofrecerle” y que en estos días se esperan anuncios de inversión de un país Europeo por 30 millones de euros para el polo productivo de la localidad.

Esta es la novena entrevista del ciclo audiovisual Eduardo Ledesma Pregunta 2024. La producción propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que atraviesan a la sociedad. Hoy: Emiliano Fernández.

Vos sos muy joven y estás transitando tu segundo periodo. ¿Con cuántos años ganaste la Municipalidad de Virasoro?

Asumí con 33 años el 10 de diciembre del 2017, a los dos meses exactamente cumplí 34.

No es un secreto que tu nombre suena cada vez con mayor insistencia y potencia como uno de los posibles candidatos a gobernador en el 2025. ¿Vas a ser candidato?

A mí me gustaría ser candidato a gobernador. Creo que todo intendente y político tiene sus ambiciones. Sería hipócrita si digo que no. Pero una cosa es que me guste y otra es realmente serlo. Y yo creo que, por un lado, para ser candidato la gente te tiene que convertir en uno. Entonces, si llegamos dentro de un año al comienzo del proceso electoral con un nivel de conocimiento y la gente esté de acuerdo con las ideas y propuestas que queremos llevarle a los correntinos, seré candidato. Si no, si eso no pasa, no estoy en política para ocupar un cargo o detrás de un cargo.

Veo que Corrientes necesita una gran transformación. Hoy, después de 25 años de gobierno radical, en el que seguramente se han hecho cosas positivas y buenas, la provincia tiene los indicadores de pobreza más altos de la Argentina. Esto nos tiene que preocupar realmente porque los niños son el presente y el futuro, no solamente de Corrientes sino de la Argentina.

A más de un año de las elecciones, tu nombre suena como candidato. Entonces, ¿quién te puso ahí?

Yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado, la gestión municipal. Hay gente que no nos votó y nos dice: ‘la verdad que tu gestión es buena y se han hecho cosas que nunca se hicieron’. También hay gente que no es de Virasoro y reconoce que hace mucho no iba y hoy se encuentra con otra ciudad. Otro factor importante es la concepción que tenemos de la política. Yo no veo que la política sea amigo o enemigo. El otro no es mi enemigo, es simplemente un adversario que piensa distinto al cual yo tengo que respetar. En la democracia creo que nos fortalecemos aceptando que el otro puede pensar distinto. Eso en Virasoro ocurre.

Y el tercer factor es que yo creo que también hemos construido un proyecto político y social en Virasoro muy amplio donde hoy convergen más de 30 partidos políticos que tienen distintos lineamientos provinciales y nacionales y han entendido que es importante generar un proyecto de ciudad.

¿Y por qué crees que pasa eso de ver al otro como enemigo en la dirigencia en general?

Por inseguridades, por viejas prácticas que yo creo que gracias a Dios de a poco se están cambiando. Yo creo que en democracia todos tenemos derecho a opinar libremente, a expresar nuestras ideas.

Coartar o censurar la posibilidad a un opositor o a cualquier otro que no le permitamos opinar, me parece que no es democrático.

Es una muestra de madurez política la de mostrar que se puede hacer otro tipo de política. Evitar la política sucia, la de hablar mal del otro. Yo siempre le digo a todo el mundo y sobre todo a nuestra militancia que nosotros tenemos que hablar de nosotros, de lo que le proponemos a la gente y no de lo que proponen o dicen otros candidatos.

Gente ligada al gobierno, incluso posibles candidatos hablan de vos de forma elogiosa. ¿Lo sentís de la misma manera?

Yo primero creo que si vos tratás a la gente con respeto vas a tener respeto. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos. Somos mesurados y equilibrados. Yo no estoy de acuerdo con los fanatismos, ni de un lado ni del otro, no estoy de acuerdo con los rótulos. Me parece que tenemos que aprender a respetarnos y enriquecernos también con los puntos de vista que pueda tener otra gente.

Quizás una de las cosas que se me valora es la formación. De haber ido a estudiar en la universidad pública, soy licenciado en Ciencias Políticas, hice una maestría en administración pública. Pero yo siempre digo que los libros no te enseñan a hacer política, si ayudan. Me parece que es importante, pero no es lo más importante. Eso se aprende en la calle, en la cercanía con la gente, en el buen trato, en la empatía. Entonces, yo creo que por eso estimo que tienen cierto respeto hacia mi persona, porque de mi persona nunca obtuvieron una falta de respeto o una mala actitud.

En Virasoro hace poco confluyeron los tres niveles del Estado con la apertura de Acon Timber, la fábrica de madera. ¿Qué significa para vos haber abierto esa fábrica que va a invertir 280, 300 millones de dólares en Virasoro?

Yo creo que Virasoro es un pueblo bendecido por los recursos naturales que tiene, por la gente que hizo y que hace Virasoro. Es un pueblo de trabajadores. En Virasoro no hay gente multimillonaria. El 90% de la gente de Virasoro es sumamente trabajadora, donde abraza la cultura del trabajo por lo que es una tierra de oportunidades.

Es un pueblo obrero.

Un pueblo obrero. Pero además, abraza con mucha empatía y con hospitalidad al que va a Virasoro a trabajar, a buscar una oportunidad. Yo creo que el 99% de la gente que llega a Virasoro no se va más de ahí. Hoy tenemos población entrerriana, bonaerense y misionera. Es una conjunción de toda esa gente más la extranjera. Y más los que son oriundos.

Entonces, hoy Virasoro tiene un modelo económico y social hecho por los virasoreños, no por un político. Un lugar donde hace más de 30 años confluyen la diversificación productiva industrial, la generación de empleo privado y la atracción de inversiones. Es una ciudad en la que el 80% o 85% de su población vive del empleo privado. Es una ciudad que en los últimos años es la ciudad de la Argentina donde más ha crecido el empleo privado registrado. También una de las que más inversiones Greenfields recibió en Argentina, hablamos de más de 500 millones de dólares. Si a eso le sumamos la otra pata, la apuesta a la educación y a la innovación y la cultura del trabajo, que es un valor que hay que recuperar en la Argentina, eso permite que estén dadas las condiciones para que inversores nacionales y extranjeros decidan invertir en Virasoro.

Entonces, Virasoro es una ciudad que tiene recursos naturales y tiene hospitalidad, que te abraza, que te da calor para que tu proyecto y tu adaptación sean positivas. Por supuesto que en los últimos años -y esto también es para destacar- confluyeron el Estado Nacional, Provincial y Municipal, con una visión clara de facilitar, de no entorpecer, de acompañar al privado. Y creo que esa es la función del Estado, de acompañar.

¿Y por qué pasa eso, además de por el suelo?

Yo creo que es una sociedad hospitalaria con el que viene a invertir. Pero también en los últimos 30 años ha habido una política de Estado clara donde todos los intendentes que han pasado han tenido esta visión de acompañar al sector privado.

¿Se puede replicar el modelo virtuoso de Virasoro en otras municipalidades?

Yo creo que este modelo es para adaptarlo y replicar las bases. Cada lugar tendrá su especificidad, pero me parece que también pasa por una voluntad política. Y esa voluntad política tiene que ser de los actores locales y provinciales. Durante muchos años se ha utilizado el empleo público como mecanismo de captación de votos. En esta recorrida que uno hace ve muchos municipios que tienen tierra muy fértil y productiva. Pero, vemos muchos municipios que viven y dependen de planes y del empleo público. Entonces me parece que tenemos que cambiar esa lógica. La lógica de entender que el Estado no puede ser el que te solucione el problema de la falta de trabajo. El Estado tiene que salir a gestionar empleo privado.

¿Pero se podría replicar el modelo Virasoro en la provincia?

Por supuesto. Con las inversiones necesarias.