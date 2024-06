“León es una historia de duelo, pero también de superación”

Por Carlos Lezcano y Natalia Schejter

Especial para El Litoral

La protagonista de “León” es Julia, una mujer joven que, al tiempo que duela la muerte de su pareja Barbi, pelea por seguir viviendo con León, el hijo de ambas a quien, la abuela y padre disputan ante esta situación de cambio repentino. Casi todo sucede en el restaurante que tenían juntas también llamado León, que se va reconfigurando como la familia.

La dupla de directores ya había trabajado junta en “Esteros”, el primer largometraje que dirigió Papu y que se estrenó en el año 2017; en aquel entonces Andi desarrolló el guión a partir de una idea del director libreño. “Esteros” es la historia de Jerónimo y Matías, dos amigos de la infancia que pasaban los veranos en los Esteros en la chacra de la familia de uno de ellos y donde tienen juntos su primer despertar sexual. Antes de entrar en la adolescencia dejan de verse por cuestiones familiares y se vuelven a reencontrar de grandes: uno de ellos vive libremente su homosexualidad y el otro aparece como una fiel consecuencia de la represión familiar que vivió en su infancia.

Resulta interesante observar el territorio donde sucede cada uno de estos dramas LGBTIQ+. Sin ir más lejos, basta con observar los títulos para poder hablar de protagonismo espacial. “Esteros” como su nombre lo indica sucede entre los veranos en los Esteros del Iberá y Paso de los Libres sobre el río Uruguay, la historia que se narra en “León” gira en torno al restaurante homónimo. Como un proceso dialéctico hay una tesis y una antítesis en cada una: en “Esteros” el espacio es abierto, natural, con mucha profundidad de campo, sin embargo el amor entre ellos dos debe atravesar varias censuras; de manera opuesta, en “León” el espacio es cerrado, abarrotado de mesas, sillas, utensilios, gente, y el amor entre ellas es libre, lleno de colores y sabores. La síntesis en ambas películas son el amor y los opuestos que conforman procesos dinámicos: represión - liberación, encuentro - desencuentro, duelo y reconfiguración.

En la banda de sonido de ambas películas se destacan canciones populares que con sus letras conocidas y contagiosas, subrayan la historia que se cuenta. En “Esteros” refuerza el amor entre Matías y Jerónimo el tema “Amores como el nuestro”, de Los Charros de 1996 y en “León”, “Si no te hubieras ido” el tema de Marco Antonio Solís, también de finales de la década del ´90 recalca el dolor que siente Julia al perder a Barbi. Lo que tienen en común es que ambos temas pertenecen a géneros que se han considerado bastardos en su momento, que el consenso social los ha menospreciado, pero hoy dan un paso al frente siendo su selección para estas películas, una postura política, igual que la manera de encarar el cine y la vida, como nos cuenta Papu Curotto en esta entrevista.

¿Qué es León, de qué trata?

“León” es mi segunda película y es la primera película que co-dirijo. Es una co-dirección con Andi Nachon, que es poeta y es mi socia en Hain Cine. Ella también es la guionista de mi primera película, que se llama “Esteros”, que la filmamos en Paso de las Libres y en los Esteros del Iberá. “León” es una película de duelo y de reconformación y de reconstitución de una familia. Es la historia de Julia, que acaba de perder a su pareja Bárbara, una pareja de chicas. Juntas tienen un hijo que es León, un hijo preadolescente. Y la película arranca después de que acaba de morir Barbi. Y es todo el periplo de Julia, intentando transitar ese duelo, intentando llevar adelante el restaurante en el que trabajaban juntas, intentando sacar adelante a ese hijo y reacomodando y reconfigurando los lazos familiares. Es una peli de duelo pero también es una peli de superación. El duelo no entendido como algo desgarrador que te impide vivir, sino como un telón de fondo, como son los duelos, a mí me gusta decir que es como en la vida real. Hay algo que te atraviesa y sin embargo tenés que ir a trabajar, tenés que hacer las compras y tenés que relacionarte con tu familia, con tus amigos, con tus afectos. “León” es eso. La estrenamos el 25 de abril en el cine de Gaumont y en 15 ciudades distintas en espacios INCAA. Estamos muy contentos con la respuesta del público.

¿Cómo sigue la programación, cuándo vamos a poder ver “León” por esta zona?

Y ahora ya es más un caminito de hormiga, tenemos que ir viendo a ver qué espacios INCAA nos proyectan. A mí sí me encantaría llevarla a Paso de los Libres, que no es un espacio INCAA, es un cine privado, y ahí tengo que ir yo a negociar la programación. Y en Corrientes la verdad es que no tengo fecha prevista, pero es más ir negociando cine a cine, sala a sala. En junio se va a estrenar en cine.ar que es una plataforma del Instituto Cine, que es donde pueden ver las películas. Nosotros informamos en los cines en los que va estando siempre por el Instagram de Hain Cine, que es nuestra productora.

¿Cómo se conocieron con Andi y cómo es dirigir de a dos?

Con Andy nos conocimos hace bastante tiempo, 2010 tal vez, y trabajamos juntos en una productora en la que nos tocaba viajar mucho haciendo proyectos para Canal Encuentro. Compartimos mucho tiempo en el auto, en la ruta, viajando a diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y estábamos en ese momento haciendo un proyecto que nos costaba mucho, que no nos gustaba, que nos hacía rezongar mucho, y entre todos los viajes y estar tanto tiempo en la ruta dijimos: “Hagamos algo que nos guste a nosotros, hagamos un proyecto nuestro”. Y así nació “Esteros”, que lo filmamos en Paso de los Libres; era una idea y un proyecto mío, y Andi lo agarró, lo escribió, lo hizo crecer desde el guión y tomó un vuelo increíble. Y ahí nos presentamos al concurso Raymundo Gleyzer, que es del Instituto de Cine de Desarrollo de Proyectos, donde la idea es un concurso federal. Antiguamente era o Buenos Aires o Buenos Aires, y había muy poco cine en las provincias, y el concurso de Raymundo Gleyzer lo que hizo fue federalizar un poco el cine.

La ficha de “León” dice “género: drama LGTB” ¿por qué?

Tanto “Esteros” como “León”, las dos son películas de género LGTB. “Esteros” era una película de amor entre chicos, y “León” es una historia de duelo, pero es una pareja de chicas. Yo soy puto, Andi es queer, somos personas que nos interesa ese tipo de historias. Yo digo puto, no digo gay, hay una diferencia política que me interesa remarcar, para mí hay una apropiación de la palabra puto, o marica, no parece para nada ofensivo.

¿Cúal es esa diferencia? ¿Qué quiere decir gay?

Lo que pasa es que gay es una palabra yanqui, viene del inglés, y en el origen de la palabra yanqui, gay significa festivo, simpático, festivo, alegre, en la traducción literal. Se comenzó a usar la palabra gay para los homosexuales de la clase alta, que vivían de fiesta, y ahí se comenzó a usar la palabra gay como el significado que la conocemos hoy, para decir homosexual. Pero la verdad es que la comunidad homosexual, la comunidad queer, es muy amplia, no son solo gays blancos de clase alta y festivos. A mí me pasa que ser parte de la comunidad queer muchas veces es algo más trabajoso y una lucha que algo festivo. Vivimos de fiesta y nos encanta la fiesta, es una fiesta que reivindica la lucha, no una fiesta de estar tirado panza arriba disfrutando libremente la vida.

Por lo tanto, reivindicar la identidad es reivindicar la palabra. La palabra funda algo.

Para mí hay algo de la apropiación de la palabra que es reivindicar una lucha y no es lo mismo un puto, marica, marrón, sudamericana, que un gay blanco de Estados Unidos. Para mí son dos realidades totalmente diferentes, entonces en ese sentido prefiero yo la palabra puto antes que gay. Y bueno, “León” es es una historia de chicas lesbianas donde hay un duelo y cómo se constituye una familia, una familia queer, una familia LGBT en un entorno donde muchas veces por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser lesbiana, hacen desventaja frente a nosotros, frente a una estructura que siempre te deja un poco de lado.

Y “Esteros” es la historia de dos amigos de la infancia que se reencuentran.

Sí, “Esteros” es una historia de amor, de dos amigos de la infancia donde hubo ahí un primer despertar a la sexualidad de ellos de chicos, se separan por cuestiones familiares y se reencuentran más de grande cuando uno está asumido puto y el otro no. Y ahí hay un espacio para reencontrarse y que renazcan un poco los sentimientos bloqueados, anegados o olvidados por tanto tiempo.

Viviste casi 20 años en Paso de los Libres y unos 20 años en Buenos Aires, ¿qué diferencias encontrás entre ser puto en una gran ciudad como Buenos Aires o ser y estar en el interior?

No solo en Buenos Aires versus una ciudad más chica, sino también en cuanto a las épocas. Digamos, yo cuando me fui a Paso de los Libres fue en el 2001 y llegué a Buenos Aires en el 2002 y lo que yo sí considero que fue un antes y un después fue la Ley de matrimonio igualitario y la Ley de identidad de género. Después de la sanción de esas leyes, nosotros pasamos a ser legales, antes éramos ilegales y la sociedad entera comenzó a tratarnos de otra manera. Y realmente hubo un cambio muy grande. Son cambios políticos, son cambios sociales y hoy se está viviendo un retroceso muy grande con el avance de la ultraderecha, con la llegada de Milei al gobierno, al poder. Sacó, desfinanció, cerró el INADI y hay un discurso de odio muy marcado por parte del presidente que lo que hace es habilitar a otros discursos de odio. Esta semana mataron a dos mujeres lesbianas, las prendieron fuego en Buenos Aires, no sé si llegó la noticia acá, los medios de comunicación lo enunciaron como una pelea de vecinos. No era una pelea de vecinos, era un vecino hombre, misógino que atacó a cuatro lesbianas que estaban durmiendo, tiró una bomba molotov en la cama, prendió fuego la habitación y murieron. Están las cuatro con gran parte del cuerpo quemado, internadas graves. Una murió casi instantáneamente y la otra murió al día siguiente (luego de la entrevista una tercera falleció). Es un ataque a las mujeres, es un es un feminicidio, es un ataque a las lesbianas, ya no a cualquiera de las lesbianas, a las lesbianas marrones, pobres. Hay algo ahí muy enconado que se está intentando invisibilizar desde los medios de comunicación y desde la política.

Hay gente de Paso de los Libres que se emociona al escucharte.

Para mí hay algo fundamental, acá me corro un poco del cine -o no-, porque para mí el cine es política, el cine existe en la Argentina porque existen leyes de cine, porque existe una política que lo sustenta, que lo banca y para mí es fundamental recordar que en breve se va a tratar la Ley de bases y uno de los senadores del Congreso es de Paso de los Libres, Peteco Vischi. Vischi es correntino y está apostando a sancionar una ley que está en contra de los trabajadores, que regala las tierras, que apunta a privatizar los medios productivos, que apunta a privatizar el litio, YPF, Aerolíneas. Estaría bueno que la gente de Corrientes, toda la gente de Paso de los Libres, le diga a Peteco Vichi: “Ché loco, eso NO, eso no nos sirve, esto va en contra de nosotros”, porque se cree como que está aislado del mundo y está rodeado de los vecinos de Paso de los Libres, que lo conocen, que lo vieron crecer, que fue dos veces intendente de Paso de los Libres. Hay que increpar ahí, al gobernante.

Has dicho cosas muy importantes y además, recuperas esta dimensión política del cine.

La dimensión política del cine, del arte, la dimensión política de vivir, creo que hay algo que nos enseñó el feminismo en el último tiempo, es que lo privado es político, que no hay posibilidad de tener una vida privada, íntima, sin una dimensión política. El que cree que no está unido es porque no le afecta.