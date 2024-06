El Teatro de la Ciudad propone una producción independiente y dictado de un seminario

El espacio del Teatro de la Ciudad, ubicado en Pasaje Villanueva 1470, propone durante todo el año una cartelera teatral y capacitación constante para los artistas y talleristas de todas las edades, que cada semana concurren al lugar. Este sábado 15 de junio a las 21.30 se presentará la obra "Tutti". Además, durante la jornada sabatina y dominical, por la mañana,se realizará el Seminario de Teatro y Comedia Musicalcon la docente Denise Gómez Rivero, Licenciada en arte dramático, graduada de la universidad del salvador en Buenos Aires.

"Tutti" surge como una creación colectiva en base al trabajo de cuatro actores, que tomaron como punto de partida distintas imágenes y conceptos relacionados con la amistad, con el objetivo de la creación deuna propuesta que muestre como estos vínculos se conforman por personas que poseen distintas motivaciones, singularidades y experiencias, que llevan a que estas relaciones crezcan, se restrinjan o se quiebren.

El proyecto comenzó en el 2020 de manera virtual en razón del contexto pandémico, surgieron desde técnicas como la improvisación, el trabajo de vínculos, disparadores con objetos. El texto original Sobras: Un Instante de Fiesta de Franco Greve Cárdenas, fue adaptado por la directora Nancy García y el dramaturgo. Así surge "Tutti".

Ficha artística: Ale Bonello, Franco Greve, Laura Quiñones y Juan Pablo Vallejos (intérpretes); Naza Fernández Hermosi (asistencia técnica y de dirección); Emilia Quintela (escenografía); Agustín Soto García (iluminación); Toni Monzón (producción) y Nancy García (dirección).

Seminario

El sábado 15 y el domingo 16 de junio, de 9.30 a 12.30, se realizará el Seminario de Teatro y Comedia Teatral, destinado a mayores de 13 años.Allí se trabajará canto y técnica vocal, interpretación, coreografía, elongación, improvisación y escenas.El taller estará a cargo de la docente Denise Gómez Rivero, quién este año se propuso como objetivo recorrer el país con mi este seminario.

La propuesta tiene como objetivo llegar a personas que tengan o no experiencia y que se animen a conocer gente e indagar en su instrumento. La docente expresa que "es muy gratificante y me da mucha adrenalina cuando llego a los diferentes destinos porque cada grupo tiene su energía, su dinámica y uno como guía tiene que estar atento y escuchar lo que no se dice, tomarlo y trabajar con eso" apuntó.

"Siento que no solo el grupo aprende y crece, sino que yo también aprendo de ellos con los disparadores que puedo ofrecerles.Cada grupo hace su magia y es sorprendente lo que se puede aprender cuando hay cuerpos disponibles, voces que quieren ser escuchadas y oídos que escuchan correcciones constructivas para nutrir su actor" destacó Gómez Rivero.

La encargada de brindar el seminario es licenciada en Arte Dramático, graduada de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Además es actriz, directora teatral, productora y dramaturga.Es fundadora de Ditirambo, estudio de arte en provincia de Buenos Aires.

Protagonizó obras como Grotesco Fabril, Juana De Arco, El ocaso de un estafador (nominado a los premios ACE), El Padre (obra nominada a los premios ACE y obra ganadora de los premios María Guerrero, Teatro Cervantes).

Escribió y estrenó obras como La Familia Von Schiller y Status Quo. Su último proyecto fue Cuatro historias de terror como actriz de la película a estrenarse a fines del 2024.

Para reserva e información dirigirse a las redes sociales: Facebook e Instagram @teatrodelaciudadctes. Las anticipadas se puede conseguir por tel. 3794-930456.