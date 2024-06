Susana Giménez prepara su regreso a la TV de la mano de Marcelo Iripino

Susana Giménez ya se encuentra trabajando en la producción de lo que será su regreso a la televisión y se supo que llamó a Marcelo Iripino para que la ayude con un musical en lo que será su nuevo programa.

El bailarín confirmó esta noticia en el programa Qué pretende usted de mi, por el Canal de la Ciudad. Allí, Iripino reveló: "Un viernes, hace poquito, sonó el teléfono, nunca atiendo, porque tengo un lío de teléfonos, pero atendí y me dicen “hola” y pregunté “quién es?” y me dicen “cómo quién es? Soy Susana, te voy a matar”.

Además, detalló que Giménez le aseguró: “Quiero hacer un musical", y que ya está pensando en algo de la talla de Ginger Rogers y Fred Astaire, pero con una aire moderno: “Estoy trabajando en eso a full, es un trabajo muy grande porque hace cuatro años que no está en tele y la vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue…tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deje la producción”.

También, Marcelo adelantó que su idea es hacer algo nuevo pero que no salga de la estructura de Susana: "Siempre con buen trato, en veinte años no tuve nunca un sí o un no con ella”.

Por otro lado, Laura Ubfal aseguró que "Susana está volviendo a la tele primero en la Copa América acompañando a Marley y después con su programa los domingos, desde setiembre (el 8 es el Martin Fierro), siempre por Telefe".

Fuente:Minuto uno