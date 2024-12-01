Gran Cierre de Corrientes Baila en el parque Camba Cuá

El intendente Eduardo Tassano se hizo presente junto a cientos de vecinos en el Parque Cambá Cuá para disfrutar de la Gran Final de “Corrientes Baila”. Se trata de una propuesta municipal que tiene como objetivo mostrar el talento local en espectáculos para todo público y gratuitos. “Vinimos a ver a nuestros talentos, a estos grandes talentos. Para los cuales vamos a seguir trabajando junto a la secretaría de Cultura porque les queremos seguir brindando este tipo de espacios para que sigan desarrollándose”, comentó el intendente.

En las distintas etapas del certamen, bailarines solistas, dúos y grupos pudieron desplegar su potencial en diversos escenarios. Desde el jurado, valoraron el alto nivel de profesionalismo y desempeño de cada participante. Este tipo de actividades además consolida a Corrientes como una ciudad de eventos.

La propuesta, impulsada desde la Secretaría de Cultura y Educación, convocó a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, que bailaron una amplia variedad de ritmos y danzas. En este marco, “Corrientes Baila” se consolidó como un evento convocante de todas las familias de la ciudad, que se sumaron en cada edición para disfrutar de una tarde de baile, música, alegría y talento local.

En este gran cierre se entregaron premios y distinciones a los números destacados en cada categoría. En este marco, el intendente agradeció el acompañamiento de los bailarines, de sus familias y de todo el público que respondió a esta iniciativa municipal.

EXPERIENCIAS PARA TODA LA FAMILIA

José Sand, secretario de Cultura y Educación, valoró el nivel de la competencia y de las propuestas que subieron al escenario. A su vez, remarcó que este tipo de eventos también tienen su impacto en el desarrollo económico de la ciudad: “La gastronomía y los emprendedores locales también son parte importante de este evento, ya que permiten una experiencia más familiar y amigable para todo el público", destacó.

"Estamos trabajando para que "Corrientes Baila" siga creciendo y sea un referente en la provincia, por lo que ya estamos planeando la próxima edición para el 2025", finalizó el secretario municipal.

PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL

“La danza es para todo tipo de personas, para todo tipo de cuerpos y el primer paso es animarse y disfrutar", explicó Belén Bea, profesora de danzas. De la misma forma, agradeció el espacio cedido desde la gestión municipal para que artistas mostrarán su trabajo.

Seguidamente, agregó: "Invito a la gente a que se sumen, a que aprendan y se enriquezcan con los distintos estilos de danza".

En la misma línea, Ana María Maciel, bailarina del Centro de Jubilados de la provincia expresó su alegría por poder disfrutar del evento. "El nivel de los artistas es maravilloso, muy bien preparados los chicos. Le felicito al intendente y espero que sigan con esto", concluyó.