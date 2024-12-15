El teatro Vera cerró el año con el estreno de la obra inédita "Opérame"

El Teatro Oficial "Juan de Vera" vivió este sábado por la noche su Gala de Fin de Año, con el estreno de la obra inédita "Opérame, relato musical con aroma operístico en siete cuadros", que se llevó a cabo frente al edificio del mencionado coliseo correntino, sobre la calle San Juan de la Capital, con un gran marco de público que fue testigo del despliegue técnico que se montó para la oportunidad.

Se contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, que momentos antes del inicio del espectáculo recordó que "estamos encarando las reformas más profundas en muchos años en el teatro Vera", motivo por el cual permanece cerrado, ya que "invertimos en cultura, porque es la evolución de un pueblo" remarcó.

La obra comenzó con una evocación de la historia de Corrientes y su legado cultural, desplegado entre valses y recorridos visuales de la ciudad y su naturaleza. A medida que los cuadros avanzaban, el público fue transportado a los orígenes de la ópera con Monteverdi, a la influencia poética de los ríos mesopotámicos, y a las emociones desbordantes de grandes arias como "Addio del passato" y "Vesti la giubba".

Entre humor, nostalgia y reflexión, el Maestro de Ceremonias, un excéntrico francés llegado en otro siglo, tejió los momentos históricos y ficticios con los hilos de la música y el teatro. A través de personajes como Violeta, Aida y un vibrante elenco, se exploraron temas universales como el amor, el sufrimiento y la migración.

Valdés explicó que esta gala de fin de año, realizada frente al teatro, debería haber tenido lugar en su emblemático escenario, pero las reformas profundas en curso lo hicieron imposible. “Estamos invirtiendo en aquello que no se ve, como cambiar cables de tela por modernos sistemas de seguridad, renovar los camerinos, y dotar las salas y la técnica de la máxima calidad que merecen nuestros artistas”, detalló.

El gobernador resaltó que estas obras, aunque llevan tiempo, buscan dotar al Teatro Vera de tecnología de punta. Entre los avances mencionados, destacó la modernización del sistema de apertura de la cúpula del teatro, que ahora puede abrirse en solo cuatro minutos, y las mejoras en el sistema de sonido y en la infraestructura ignífuga, asegurando un espacio seguro y funcional para las próximas generaciones.

Valdés también reflexionó sobre el papel de Corrientes como polo cultural. “Tenemos que mostrar nuestra cultura, no solo nuestra música o el carnaval, sino también las riquezas que ofrecen espacios como el MAC (Museo de Arte Contemporáneo) y próximamente la vieja cárcel transformada en un espacio cultural y gastronómico. Esto forma parte de nuestra correntinidad, de más de 400 años de historia”, enfatizó.

Destacó la importancia de los encuentros culturales como expresión de la evolución de un pueblo. “La cultura habla de nosotros y demuestra nuestra riqueza como sociedad. Corrientes es un pueblo evolucionado y culto, algo que como correntino me llena de orgullo”, afirmó.

Aunque subrayó el valor de las obras estructurales, Valdés enfatizó que el alma del Teatro Vera son sus artistas. “Lo que hacemos desde el gobierno es fácil: mejorar la estructura y la técnica. Pero quienes realmente hacen brillar al Vera son nuestros artistas y el público que ama este teatro”, declaró.

Valdés finalizó su discurso con un mensaje de optimismo, Valdés alentando a la comunidad a seguir apoyando la cultura y el arte local mientras se consolida esta transformación histórica del Teatro Vera.

Opérame y su elenco

La presente obra inédita es autoría del tenor correntino Manuel Núñez Camelino, realizada en coproducción con el Teatro Oficial Juan de Vera.

Integraron el elenco el propio Núñez Camelino, Pietrina Catapano, Sergio Casco y Herman Juli. Artista invitada: Malena. En lo instrumental, conjugando la música clásica con un ensamble de música regional, se presenta un quinteto conformado por Esteban Bardeci (director musical y pianista preparador), Gory Varela (arreglador y guitarrista), Luis Leiva (flauta), Gabriela Escobar (violoncello) y Joana Mussin (contrabajo). Completaron el ensamble de música regional Víctor Piñeiro en guitarra, Belén Arriola en violín y Alejandro "Tato" Ramírez en acordeón, todos ellos integrantes del grupo Tajy.

Lourdes Sánchez: “El Teatro Vera es un escenario de emociones y talento correntino”

La directora general del Teatro Vera, Lourdes Sánchez, calificó la gala como “una noche mágica”. “Se ensayó mucho y se puso mucho amor a este cierre. Ver a tanta gente emocionada, muchos disfrutando de una ópera por primera vez, y todo eso con artistas correntinos, es una alegría inmensa”, expresó.

Sobre cómo surgió el concepto de Opérame, Lourdes explicó: “Cuando pensé en una gala de cierre, quería que fuese una ópera, y Manuel Ñúñez Camelino, que para mí es sinónimo de ópera en Corrientes, aceptó de inmediato. Lo increíble es que no solo adaptó obras existentes, sino que creó una pieza inédita que fusiona la ópera con el chamamé, algo que representa perfectamente nuestra identidad”.

Sánchez no descartó la posibilidad de llevar esta obra a otros escenarios, mencionando incluso la Fiesta Nacional del Chamamé como una plataforma ideal: “¿Por qué no? Sería una gran oportunidad para mostrar el talento de nuestros artistas correntinos”.

Lourdes Sánchez agradeció la respuesta del público, que colmó la calle San Juan, así como la colaboración de los vecinos: “Hubo una excelente predisposición de quienes viven aquí. Les cortamos la calle por dos días y aun así nos apoyaron plenamente. Ver a familias enteras disfrutar de la gala fue emocionante”.

A pesar de los pocos meses al frente del Teatro Vera, Sánchez subrayó los logros alcanzados en tan poco tiempo: “En dos meses y medio organizamos una gala de danza con más de 300 bailarines, talleres, seminarios y este cierre espectacular. El balance no puede ser más positivo”.

De cara al 2025, Lourdes adelantó grandes proyectos, entre ellos la continuación del programa El Vera fuera del Vera, que lleva actividades artísticas a espacios alternativos mientras el teatro permanece en refacción. Además, reveló que la gran reapertura del Vera está programada para el 25 de mayo de 2025, un hito que marcará un nuevo capítulo en la historia del teatro.

Directora técnica del Vera Marta Vizcaíno

Marta Vizcaíno, directora técnica del Teatro Vera, celebró la conexión que se logró con el público. “Está la familia, hay chicos, adultos; creo que no nos redujimos a un solo público. Se entendió que el espectáculo no era solo ópera, sino también contar la historia del Vera, mostrar imágenes y tener una lectura de nuestro teatro, aunque esté cerrado”, explicó.

Con una visión inclusiva, destacó que la propuesta no se limitó a un solo género o estilo, buscando unir distintos elementos artísticos: “Es nuestra intención no quedarnos en un rubro, sino vincular muchos términos y conceptos. En este año de prueba, creo que lo logramos, y el balance es sumamente positivo”.

Vizcaíno también hizo un balance de su gestión al frente del teatro, que calificó como “más que positiva” a pesar del corto tiempo transcurrido. Subrayó el impacto de la refacción integral del Vera, un proyecto esperado durante años y que finalmente está en marcha gracias al apoyo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia.

“El teatro está siendo dotado de tecnología de punta, convirtiéndose en un edificio de primera categoría. Nuestra meta es nominarlo para las normas IRAM. Estas obras no son solo de corte de cinta, sino reformas necesarias que están transformando el edificio por completo”, expresó Vizcaíno.

Presencias

Ademas de las mencionadas autoridades, Valdés estuvo acompañado de su esposa, Cristina Garro; el intendente de Capital, Eduardo Tassano y demás funcionarios provinciales y municipales.