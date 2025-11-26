Show íntimo en Corrientes: Lucas Sugo, el ícono de la cumbia romántica, llega al Teatro Vera

El Teatro Vera se prepara para recibir a una de las figuras más importantes de la música tropical y romántica del Río de la Plata: el cantante y compositor uruguayo Lucas Sugo. El artista, conocido por su poderosa voz de tenor y su estilo que fusiona la plena uruguaya con el pop latino, se presentará en formato íntimo el próximo sábado 6 de diciembre a las 22.

El concierto en Corrientes se enmarca en una gira que lo lleva a recorrer Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Europa.

Éxitos y formación Musical

El público correntino podrá disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos de Sugo, incluyendo temas que marcaron su carrera como “Cinco minutos” (el tema que lo catapultó a la fama internacional en 2013), “Nudo en la garganta” y “Hechicera”.

Sugo, nacido en Tacuarembó, cuenta con una sólida formación académica: egresó como profesor de guitarra, piano y canto de conservatorios uruguayos. Su destreza como compositor y músico se suma a su popularidad. Tras una década con el grupo “Sonido Profesional”, inició su exitoso camino como solista en 2012.

Recientemente, Sugo fue reconocido por su trabajo en televisión, consagrándose como uno de los coaches más carismáticos de “La Voz Uruguay” en 2022 y 2023.

Venta de entradas y beneficios

Las entradas para el show en el coliseo correntino ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la plataforma weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637).

Beneficio especial: los clientes del Banco de Corrientes que utilicen sus tarjetas de crédito Visa acceden a un reintegro del 20% con un tope, y pueden pagar hasta en 3 cuotas sin interés.